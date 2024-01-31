Подмосковным округам выделили около 190 млн рублей на уборку мусора в лесах

Фото% пресс-служба Комлесхоза МО
Обязанность убирать мусор в подмосковных лесах возложена на городские округа, на эту работу в 2024 году муниципалитетам выделено из областного бюджета почти 190 млн рублей, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«В наступившем году на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора на лесных участках из бюджета Московской области городским округам выделено 189 млн 500 тысяч рублей. При этом лесничие выявляют мусорные навалы и контролируют работы по уборке», — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.В областном Комлесхозе напомнили, что в минувшем году в лесах Московской области ликвидировали 1172 навала мусора, общий объём отходов составил более 126 тысяч кубических метров.
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Лев Каштанов