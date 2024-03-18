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Для подмосковных студентов-сварщиков провели онлайн-урок

18 марта 2024, 15:57
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Онлайн-урок организовали для студентов из Московской области, получающих специальность «Сварщик», занятие провёл провел преподаватель Автомобильно-дорожного колледжа городского округа Бронницы Дмитрий Исаев, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Студентам второго курса, обучающимся по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной наплавки», рассказали об измерительном и визуальном контроле качества сварных изделий: что это такое и как его проводить. В рамках урока студентам показали обучающий видеоролик. Кроме того, с ребятами обсудили последствия халатного контроля за качеством сварки», — говорится в сообщении.
Онлайн-занятие было проведено в соответствии с расписанием образовательно- производственного кластера «Металлургия» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
МВД: в Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
18 марта 2024, 15:59

Фото: istock / ia_64

Жительница Майкопа стала объектом уголовного дела после того, как она прикурила от Вечного огня на мемориале в Краснодаре и бросила в пламя венок.
Как сообщили в городском УМВД 18 марта, в результате венок загорелся, а звезда Вечного огня была повреждена.

Женщину вскоре задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 47-летняя жительница Майкопа, которая, судя по внешним признакам, была в состоянии опьянения.

«Возбуждено уголовное дело по статье 243 частью 1 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)», — говорится в сообщении.
За подобное деяние женщине может грозить до трех лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

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#рф
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В Люберцах простроят торговый центр с ФОКом
18 марта 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО

Торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом построят на улице Инициативная в Люберцах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Площадь двухэтажного здания составит 4900 квадратных метров. На первом этаже будет находиться супермаркет, аптека и кафе, а также предприятия по оказанию бытовых услуг, а второй этаж предназначен для физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого войдут СПА-зона, солярий и хаммамы», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории организуют парковку на 60 машин и велопарковку, а также проведут озеленение.

Начать строительство планируется во втором квартале текущего года, сдать готовый объект в эксплуатацию — в третьем квартале 2025 года.

Реализация проекта позволит создать в округе Люберцы дополнительно 54 рабочих места.

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В России «похоронили» короля Карла III: Что случилось с монархом и куда пропала Миддлтон
Информация о смерти Карла III оказалась недостоверной
18 марта 2024, 15:23

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

18 марта 2024 российский сегмент Интернета накрыла новость о смерти короля Великобритании Карла III. СМИ и Телеграм-каналы начали распространять сообщение о смерти монарха. Фейковая новость быстро разлетелась по Сети и буквально через полчаса была опровергнута. Что произошло и откуда появился «вброс» — в материале «Радио 1».

«Король умер»

Первым о смерти короля Британии сообщил Телеграм-канал Mash, ссылаясь на документ якобы из Букингемского дворца. Через 20 минут сообщение опровергли, назвав его фейком. Однако российские СМИ было не остановить и ряд крупные информагентства опубликовали новость. Оказалось, что фейковое заявление о смерти монарха появилось в соцсетях минимум 8 часов назад.

Разумеется, на сайте Букингемского дворца никаких сведений об этом нет.

Откуда пошел вброс?

Причиной распространения ложной информации стали данные о тяжелой болезни Карла. Ранее стало известно, что у 75-летнего британского правителя диагностировали рак предстательной железы. Монарх уже приступил к лечению, а все государственные обязанности короля были распределены на других членов королевской семьи.

Кроме того, ранее издание Express писало, что в Британии начали подготовку на случай смерти короля. План действий получил название «Мост Менай». Название было дано в честь подвесного моста в Уэльсе из-за отношений короля с эти регионом: Чарльз был принцем Уэльским более 64 лет.

В плане действий указано, что первыми о смерти короля узнают премьер-министр Британии и другие официальные лица, после будет сделано объявление в прямом эфире. После оглашения королем будет провозглашен принц Уильям, который выступит с обращением перед гражданами.

Куда пропала Кейт Мидлтон?

Помимо новостей о смерти правителя, интернет обсуждает пропажу герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. В середине января королевская семья сообщила, что Кейт была проведена операция на животе. Там отметили, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи.

Жители Великобритании заволновались, узнав, что принцессе нужно так много времени на восстановление.

После этого Миддлтон попала в скандал. Она опубликовала в Сети фото, на котором сидит в окружении своих детей. Но поклонники заметили, что снимок был поддельным. После этого вновь начались активные обсуждения с предположением о пропаже принцессы. Затем в соцсетях Кейт написала, что она просто «переборщила с ретушью» и принесла извинения за неудачный снимок.

Британцы не поверили ее словам и начали строить новые теории о судьбе Миддлтон. По мнению поклонников, она сейчас проходит лечении, но находится в тяжелом состоянии, или же отсутствует на массовых мероприятиях из-за ссоры внутри королевской семьи. Также поклонники не исключаются смерть принцессы во время операции.

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В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III
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Студентка из Раменского победила на регэтапе чемпионата «Профессионалы»
18 марта 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студентка Раменского колледжа стала победителем регионального этапа Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Региональный этап Всероссийского Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» проходил на базе Ногинского колледжа.

«Участникам предстояло пройти 4 модуля. В рамках первого задания ребята систематизировали и регистрировали документы, во втором разбирали 5 кадровых операций: прием, увольнение, отпуск, перевод, смена фамилии, с применением актуальных форм и данных. В рамках 3 задания конкурсанты подготавливали командировку руководителю и рабочей группе, организовывали участникам досуг, находили место проживания, трансфер и создавали необходимые документы для отправки участников конференции», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам всех модулей Полина Стоякина из Раменского колледжа заняла 1 место в региональном этапе.

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Водитель подмосковного автобуса вернул пассажирке потерянные полмиллиона рублей
18 марта 2024, 14:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рюкзак с 500 тысячами рублей, забытый пассажиркой в салоне подмосковного рейсового автобуса, вернул хозяйке водитель, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
Инцидент произошёл в автобусе №441 компании «Мострансавто», курсирующем между аэропортом Жуковский и метро «Котельники». Забытый рюкзак водитель Артём Хрзаян заметил, когда осматривал автобус на конечной остановке.

«Рюкзак был расстегнут, поэтому я увидел, что в нём лежат деньги и комплект документов. Всё это находилось на сиденье за водительским местом, а я хорошо помнил, что там сидела женщина», — рассказал Артём Хрзаян.
Он связался с диспетчерской и сообщил о своей находке. Оказалась, что пассажирка уже обнаружила пропажу и тоже позвонила в диспетчерскую. Артём встретился с женщиной на остановке у аэропорта Жуковский, и пассажирка получила свой рюкзак с ценным содержимым обратно.

Артём Хрзаян рассказал, что не в первый раз возвращает пассажирам забытые в автобусе ценные вещи. Часто это телефоны, документы и пр. Владельцев, которые не обратились в компанию самостоятельно, водитель разыскивает по различным чатам и группам в социальных сетях.

В министерстве напомнили, что если пассажир забыл вещь в автобусе компании «Мострансавто», он может заполнить специальную форму на сайте компании в разделе «Пассажирам» — «Забытые вещи». Оставленные вещи хранятся в течение полугода, затем отправляются на утилизацию.

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#подмосковье
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Российские ПВО сбили 11 снарядов РСЗО над Белгородской областью
Российские военные сбили восемь РСЗО "Вампир" над Белгородской областью
18 марта 2024, 14:30

Фото: iStock/Zeferli

Средствами ПВО были сбиты 11 снарядов украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) над Белгородской областью.
Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО над Белгородской областью уничтожили в воздухе восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир», два снаряда РСЗО «Ольха» и один снаряд РСЗО «Град», — сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны атака произошла с 11:30 до 11:45. Целями РСЗО были неназванные объекты на территории Российской Федерации.

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#атака
#пво
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Синоптик Позднякова не исключила снег до конца марта в Москве
18 марта 2024, 14:26

Фото: istockphoto.com/VolkovaIrina

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшее время снега в Москве не ожидается, однако не исключила его появления.
«У нас он бывает и в мае. Пока что как такового снега мы не ожидаем. Если будут осадки, то преимущественно в виде дождя», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Она также предупредила, что в город могут вернуться морозы.

А в пресс-службе НТИ сообщили, что российские инженеры создали портативную метеостанцию. Так, новая технология позволит определять параметры атмосферы для выполнения беспилотниками полётов с учётом условий погоды. Разработана станция компанией «Метеосоник».

«Станция может использоваться для корректировки полётного задания беспилотных летательных аппаратов в конечную точку полёта или в интересах правоохранительных органов и специальных служб при наведении дронов на цель. Её можно устанавливать не только в городах на объектах инфраструктуры, но и, например, на судах», — прокомментировал в беседе с RT руководитель проекта и разработчик Олег Кудрявцев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Европейской части России ожидается постепенное потепление.

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#город
#осадки
#погода
#снег
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На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают монолитные работы
18 марта 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в посёлке Нагорное городского круга Мытищи, о ходе работ сообщили в пресс-службе областного министерства строительного комплекса.

«В настоящее время на объекте завершают монолитные работы, ведётся кладка стен и перегородок, монтируются наружные инженерные системы. В работах заняты 110 строителей, задействовано пять единиц техники. Строительство ведётся в графике», — говорится в сообщении.

Четырёхэтажный образовательный комплекс будет разделён на младшую школу, где смогут учиться 400 ребят, и среднюю и старшую школу на 700 мест. Кроме того, проектом предусмотрены общешкольные помещения. В школе будет столовая на 550 мест с кухней, спортивные залы и актовый зал с гримуборными, библиотечно-информационный центр на 400 читателей и IT-зоной на 35 мест, а также медпункт с прививочным и процедурным кабинетами.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также пространство для массовых мероприятий.

Открыть новую школу планируется к 1 сентября 2025 года.

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#министерство строительного комплекса мо
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«Развалюха»: какое наследство Ширвиндт оставил семье и почему настоял на кремации
Умер Александр Ширвиндт: похороны, наследство и причины смерти
18 марта 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народный артист Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни в столичной больнице. Вскоре после его кончины в прессе появились домыслы о наследстве. Мэтру приписывали дорогостоящее имущество, земельные участки и несколько объектов недвижимости. О том, что на самом деле было в собственности у легендарного артиста, и почему его тело будет кремировано, расскажет редакция «Радио 1».

Александр Ширвиндт: причины смерти

Александр Ширвиндт умер в минувшую пятницу, 15 марта.

Ранее он неоднократно жаловался на проблемы с сердцем, а в июле 2022 года даже был госпитализирован с диагнозом стенокардия. В Театре сатиры не стали разглашать деталей, и привели лишь некоторые подробности похорон артиста.

Церемония прощания состоится 18 марта с 13:00 до 15:00 по мск. При этом родственники умершего настояли на том, чтобы провести церемонию на час позже, чем было назначено изначально.

Наследство Александра Ширвиндта


В соответствии с данными декларации, которую подавали руководители учреждений культуры, у Александра Ширвиндта в собственности были: комната площадью 14 кв м, земельный участок площадью 1300 кв м. Еще один объект недвижимости был в долевой собственности Ширвиндта. Ему принадлежала ½ части квартиры, общей площадью 69,2 кв м. Вторая часть находится в собственности у его супруги Натальи Белоусовой.

Слухи о том, что у народного артиста был в собственности большой загородный дом, площадью в 82 «квадрата», не подтвердились.

Прежде супруга покойного говорила, что Ширвиндт любит рыбалку, поэтому они иногда приезжают в загородный дом, отметив при этом, что он далеко не новый.

«Развалюха, но мы ее приобрели в заповеднике для мужа, так как он заядлый рыбак. Бываем там не больше пяти дней в году», — рассказывала Белоусова.


Ширвиндт: нетрадиционные похороны


Народный артист будет похоронен после кремации. По словам родственникам умершего, это было волей умершего, которую он озвучил задолго до своей смерти.

Ширвиндт пожелал, чтобы его кремировали, а урну с прахом разместили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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