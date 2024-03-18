Для подмосковных студентов-сварщиков провели онлайн-урок

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Студентам второго курса, обучающимся по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной наплавки», рассказали об измерительном и визуальном контроле качества сварных изделий: что это такое и как его проводить. В рамках урока студентам показали обучающий видеоролик. Кроме того, с ребятами обсудили последствия халатного контроля за качеством сварки», — говорится в сообщении.Онлайн-занятие было проведено в соответствии с расписанием образовательно- производственного кластера «Металлургия» в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
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