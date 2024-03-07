Подмосковные студенты стали призерами национального чемпионата «Профессионалы будущего»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты «Подмосковья» разработали инновационные решения для предприятий. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Чемпионат проходит в рамках 19-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки технологий вторичной переработки, утилизации вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024.
Стоит отметить, что благодаря соревнованиям студенты смогли проверить свои силы в работе с реальными задачами и бизнес-процессами.
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«Команда «Путь логиста» в составе Ярослава Жабицкого, Полины Лысенко, Дарьи Ахромовой и преподавателя Евгении Киселевой. Студенты работали над реальными проблемами, с которыми сталкиваются предприятия в различных отраслях. Эти задачи (кейсы) были предоставлены компаниями-партнерами университета. Ребята анализировали данные, проводили исследования и разрабатывали инновационные решения для оптимизации производственных процессов, повышения эффективности и снижения затрат», — рассказали в пресс-службе.
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Мира Полтева