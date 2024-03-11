Российские студенты разработали приложение по обучению самостоятельной жизни

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Студенты из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разработали приложение, которое обучит молодёжь самостоятельной жизни и поможет к ней быстрее адаптироваться.
«Многие молодые люди сталкиваются с проблемами взрослой жизни. Когда они начинают жить самостоятельно, у них возникает много вопросов. Мы предлагаем приложение, где будут собраны короткие, но ёмкие статьи на различные темы, которые помогут адаптироваться в самостоятельной жизни, сохранить нервы, время и деньги», — пояснила в беседе с RT лидер проекта Анастасия Калинина.
Отмечается, что в приложении также будут установлены обратная связь и различные опросы.
«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и при участии заинтересованных федеральных госорганов и представить предложения о разработке и реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – приводит АГН «Москва» сообщение сайта Кремля.Также Владимир Путин предлагал в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России».
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