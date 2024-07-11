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Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ

11 июля 2024, 10:35
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Поездку в Московский физико-технический институт устроили для подмосковных выпускников Александра Ляшенко и Артёма Дмитриева, набравших по 300 баллов на ЕГЭ, ранее эту экскурсию ребятам пообещал организовать губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трёхсотбалльникам показали учебные аудитории, лаборатории, а также студенческий кампус. С одарёнными выпускниками также пообщался ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. Он рассказал им о поступлении и о тех возможностях, которые даёт обучение в этом вузе.
«МФТИ всегда был чем-то недосягаемым, и я никогда не думал, что наберу достаточное количество баллов. А когда получил результаты, понял, что хватит куда угодно, даже на МФТИ», — рассказал Александр Ляшенко.


А Артём Дмитриев, который рассматривал несколько вузов, выбрал МФТИ именно благодаря поездке.

«С МФТИ мы сотрудничаем уже давно, это вуз высокого уровня, и мы рады видеть наших лучших выпускников в числе его абитуриентов», — отметил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.
И Александр, и Артём уже подали документы Физтех-школу прикладной математики и информатики. Кроме того, в МФТИ будет учиться ещё один подмосковный трёхсотбалльник: выпускник Лыткаринской гимназии №4 Александр Ноздрачев. Он подал документы в Физтех-школу биологической и медицинской физики.

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В щёлковском посёлке Монино построят бассейн
11 июля 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Комитета о конкурентной политике МО

Плавательный бассейн планируется построить в посёлке Монино городского округа Щёлково, извещение о том, что подряд на строительство выставлен на электронные торги, опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Общая площадь здания составит более 2,4 тыс. квадратных метров. Подрядчик должен будет не только выполнить строительно-монтажные работы, но и поставить всё оборудование, необходимое для функционирования бассейна», — говорится в сообщении.
Строительство должны завершить в 2026 году.

Начальная цена лота составляет 354 миллиона 376 тысяч 161 рубль 83 копейки. Заявки принимаются до 25 июля. Строительство будет финансироваться из бюджета Московской области.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 июля составила четыре балла
11 июля 2024, 09:42

Фото: пресс-служба Комитета о конкурентной политике МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 11 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, затруднения фиксируются при проезде в сторону Москвы на двух федеральных трассах и одиннадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение по направлению к столице затруднено на участках трассы М-9 «Балтия» и трассы М-4 «Дон», а также на шоссе Энтузиастов, Боровском, Ленинградском, Киевском, Ярославском, Калужском, Щёлковском, Симферопольском, Носовихинском, Варшавском и Калужском шоссе». — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем за прошлый месяц.

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В Москве состоится Всероссийский слёт студенческих отрядов
11 июля 2024, 09:26

Фото: медиасток.рф

Всероссийский слёт студенческих отрядов, посвящённый 65-летию движения, будет проходить в Москве с 22 по 25 ноября, в нём примут участие около 12,5 тыс. человек из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«Слёт проводится для поддержки и развития движения студенческих отрядов, привлечения туда молодёжи и популяризации студотрядов как среды для профессиональной и личной реализации молодых людей», — отмечается в сообщении.
В рамках слёта будет организована интерактивная выставка, посвящённая истории студотрядов, а также международная научная конференция по трудоустройству молодёжи и концерт ветеранов. Для участников слёта откроются деловые, творческие и спортивные площадки. Кроме того, состоится вручение национальной премии «Труд крут».

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#молодёжь
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В регионах значительно возросла стоимость вывоза мусора
РЭО: рост себестоимости вывоза отходов составил более 30%
11 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/Rawpixel

В регионах РФ себестоимость вывоза мусора возросла более чем на 30 процентов, об этом сообщает Российский экологический оператор (РЭО).
«В ходе анализа деятельности регоператоров специалисты РЭО установили причины роста себестоимости вывоза отходов в регионах. Рост фактических затрат на деятельность реоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и достигает 50%», — прокомментировал сложившуюся ситуацию гендир РЭО Денис Буцаев.

В опросе приняли участие операторы из Дальневосточного федерального округа, Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского и Южного. Все они сошлись на том, что затраты на вывоз мусора взлетели в разы.

По мнению опрошенных, больше всего возросли расходы на выплаты заработных плат сотрудникам и на закупку специализированной техники (50 процентов). При этом затраты на ремонт техники увеличились на 52 процента.

В 2024 году ключевая ставка ЦБ взлетела до 16 процентов, вследствие чего заметно подорожали ставки на лизинговые договоры. Сегодня их процент достигает 37. Стоит отметить, что услуги расчетно-кассовых центров и банковские услуги подорожали на целых сто процентов.

По словам Алексея Куртишвили, исполнительного директора ООО «Хартия», которая занимается обращением отходов в Москве, Московской, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, из-за разрыва между фактической себестоимостью услуг и размером тарифа у операторов образуется кассовый разрыв. Чтобы компенсировать его, приходится брать кредиты.

Куртишвили заявил, что единственный выход из этой ситуации — установление экономически обоснованного тарифа, который позволит операторам тратить заработанные средства не на закрытие долгов, а на развитие деятельности компании.

Сегодня главной задачей РЭО остаётся формирование рабочей системы по верному обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100 процентов объема ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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На Камчатке могилу для участника СВО выкопали посреди дороги
11 июля 2024, 08:57

Фото: istockphoto/photo_world

На Камчатке для погибшего участника СВО вырыли могилу посреди дороги к кладбищу. Об этом сообщает издание «Кам.24».
О произошедшем журналистам рассказал местный житель.

Позже ситуацию прокомментировали в администрации поселения. Как выяснилось, на кладбище выделено отдельное место для погребения погибших солдат. Участок, на котором была вырыта могила, находится в составе муниципального кладбища. В дальнейшем все захоронения будут благоустроены и выполнены в едином стиле, рассказали в администрации.

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#солдат
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Владельцев небольших акаунтов пожелали обязать сообщать в РКН
Владельцев акаунтов с аудиторией более тысячи человек обяжут сообщать в РКН
11 июля 2024, 04:18

Фото: iStock/kynny

Владельцев аккаунтов в социальных сетях с более чем одной тысячи ежедневных человек могут заставить передавать информацию о себе в Роскомнадзор (РКН), передает информационное агентство ТАСС.
Согласно агентству, по закону информация, распространяемая без СМИ, должна содержать достоверные сведения о ее владельце. Это требование распространяется и на личные страницы пользователей социальных сетей, но в большинстве случаев оно не выполняется. Однако появилась возможность сделать это требование более конкретным.

Ранее, в результате крупного инцидента в 2024 году, выяснилось, что в сеть утекло 500 миллионов записей о россиянах; за весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.

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#закон
#россия
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В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»
11 июля 2024, 03:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Латвии Рижский городской суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики, передает латвийское информационное агентство Jauns.
Согласно обвинению, активистка Елена Крейле открыто заявляла о своей поддержке России с 7 марта по 15 июня 2023 года. Она вывесила в окнах своего дома сделанные вручную российские флаги, на одном из которых было написано «Путин мой друг».

Кроме того, женщина приклеила ленту в цветовой гамме трехцветного российского флага, красный плакат с гербом России и надписью «МВД России», а также фотографии четырех женщин, одна из которых была одета в красное платье и символикой СССР – серпом и молотом – на фоне российского флага. Обвинение потребовало для Клейре три с половиной года лишения свободы.

Клейре отвергла обвинения. Однако осенью прошлого года по другому уголовному делу суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы за то же деяние. Этот приговор был обжалован и будет рассмотрен в сентябре этого года.

В начале июня в Латвии было возбуждено третье уголовное дело против Елены Крейле. По словам ее мужа Андрея Красноперова, это произошло из-за того, что Елена выставила кирпич в свое окно. По его словам, на кирпиче с одной стороны были изображены цвета российского трехцветного флага, а с другой – латвийского.

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#суд
#обвинение
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В возрасте 96 лет умер золотопромышленник и лучший друг Высоцкого Вадим Туманов
11 июля 2024, 00:33

Фото: istockphoto/dragana991

В возрасте 96 лет умер лучший друг советского барда Владимира Высоцкого и известный золотопромышленник Вадим Туманов. Об этом в своем тг-канале сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ.
«Туманов был другом Владимира Высоцкого — одним из главных людей в жизни Владимира Семеновича, в огромной степени определившим его мировоззрение», — пояснил Орехъ.
Журналист добавил, что артель Туманова «добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза».

Золотопромышленник Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. В 20-летнем возрасте его задержали по подозрению в «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». После суда в 1948 году отправили в лагеря на Колыму, где он провел 8 лет и 8 раз пытался оттуда сбежать. Уже после смерти Сталина в 1956 году его освободили и признали невиновным, после чего он начал организовывать золотодобывающие артели.

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Крапивное заговенье 11 июля: Что нужно делать, чтобы продлить молодость
В России народный праздник Крапивное заговенье отмечается 11 июля
11 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / alicjane

11 июля отмечается народный праздник — Крапивное заговенье, накануне Петрова дня. Крестьяне в этот день собирали крапиву. Из её волокон ткали мешки, верёвки и одежду. Волокна крапивы не уступают льну и хлопку по качеству.
«Крапивным» его назвали за то, что согласно народному поверью, после 11 июля крапива теряет целебные свойства, которыми напитывается с момента прорастания.

История праздника


Этот праздник уходит своими корнями в языческое прошлое восточных славян. В те времена наши предки наделяли мистическими свойствами различные природные объекты, такие как деревья, камни, вода и растения.
Крапива часто упоминается в старинных преданиях как лекарственное и магическое растение. Верили, что она может избавить от голода, подарить красоту и отпугнуть нечистую силу.

Обычно крапиву начинали собирать в конце мая — начале июня, когда она была молодой и богатой полезными веществами. Крапивное заговенье служило знаком, что после этого дня уже не стоит собирать растение, так как оно теряет свои целебные свойства и становится колючим.

С принятием христианства праздник стали отмечать в канун дня памяти святых апостолов Петра и Павла, который завершает Петров пост. Поэтому в некоторых регионах этот праздник известен как Канун Петрова дня, Конец Петрова поста или Крапивные заговины.

Традиции на Крапивное заговенье

В праздник Крапивного заговенья крестьяне вставали с рассветом и отправлялись в лес за крапивой. В этот день они рвали её голыми руками, не боясь обжечься. В народе верили, что это очень полезно и помогает избавиться от болей в суставах.

Собранную крапиву использовали по-разному. Из неё вязали веники и мели ими пол, чтобы очистить жилище от всего дурного. Эти веники вешали в сараях с зерном, в хлеву и других постройках, чтобы защитить урожай и домашний скот. Крапивными вениками парились в бане или просто хлестали ими друг друга, чтобы защититься от дурного глаза. Вечером из высушенной крапивы жгли костры, пели песни и водили хороводы.

В этот день готовили похлёбки и салаты из крапивы. Чаще всего варили борщи или щи. Говорили: «Жгуча крапива родится, да во щах уварится».

Фото: istockphoto / Nikolay_Donetsk

Также хозяйки делали заготовки на зиму: сушили крапиву, солили её, как капусту, и пряли из неё волокно. Из крапивной ткани затем шили мешки, кули и даже одежду.

Девушки и женщины использовали крапиву в косметических целях. Отварами из неё умывались и мыли волосы. Эти средства стимулировали рост волос и помогали при проблемной коже, делая её чистой и свежей. Крапива была в большом почёте у деревенских травниц. В народной медицине её применяли при заболеваниях почек, анемии, полиартрите, обильных кровотечениях и для лечения подагры.

Что можно делать 11 июля


Из листьев крапивы делают настои и отвары для восстановления сил и остановки кровотечений. Девушки верили, что крапивный отвар укрепляет волосы и предотвращает их выпадение.

В этот день варят щи с крапивой, а после 11 июля перестают добавлять её в свежем виде в супы и другие блюда, так как она теряет свой вкус. Вместо этого используют сушёную или консервированную крапиву.

В старину в преддверии Петрова дня ткали холсты из крапивы, которые помогали при болях в пояснице. Крапиву для этих холстов желательно было рвать голыми руками, так как считалось, что это помогает от болей в суставах. Также из листьев молодой крапивы получали волокно, которое конкурировало с льном и хлопком. Из него шили паруса, мешки, кули и даже одежду.

Фото: istockphoto / Ganna Zelinska

Также в этот день заготавливали веники из крапивы, развешивали их на чердаке или в доме. Верили, что это защищает от всего дурного.

На Крапивное заговенье устраивали народные гулянья, жгли костры. А если картофель был посажен рано, то уже можно было пробовать подкапывать молодой картофель.

Согласно преданию, отвары из крапивы, приготовленные на Крапивное заговенье, помогали победить болезни, вернуть молодость и даже продлить жизнь.

На Руси крапиве приписывали магические свойства. Её считали оберегом от сглаза, а веник из крапивы использовали для уборки дома, чтобы вымести все дурное.

В канун Петрова дня молодежь веселилась почти до самого утра, искала цветущее растение «Петров крест». Если его вырвать с корнем, то удача обеспечена. Считалось, что это растение может избавить от любой напасти и указать путь к кладу.

Снам, которые снились в ночь на 11 июля, придавали особое значение. Предполагалось, что они сбываются, поэтому к ним относились с осторожностью.


Что нельзя делать в Крапивное заговенье


В этот день не стоит спать днём, иначе к вечеру может разболеться голова.

Также не рекомендуется играть свадьбу 11 июля — в день иконы Божьей Матери Троеручицы. По народному поверью, брак, заключённый в этот день, может привести к разладу в семье.

В этот день старались не ссориться с близкими, особенно с супругами. Считалось, что если повздорить в Крапивное заговенье, то разногласия в семье будут сохраняться ещё долго. Также не следовало рано ложиться спать и оставаться в одиночестве.

11 июля не рекомендуется стричься. Согласно поверью, стрижка может укоротить не только волосы, но и годы жизни. Особенно это касается детей.

Фото: istockphoto / Maria Symchych-Navrotska

В канун Петрова дня в деревнях проходили весёлые гуляния, которые могли продолжаться почти до самого утра. А тот, кто в этот праздник проводил время дома, рисковал быть одиноким весь год.

Кроме того, в этот праздник не следует проводить финансовые операции, брать и отдавать деньги в долг. Считалось, что нарушение этого правила может привести к потере всего нажитого.

В этот день не стоит смотреть на радугу, чтобы не навлечь беду на свою семью.

Также не следует ругать или обижать детей. Иначе они станут пугливыми и капризными.

Приметы


Если в этот праздничный день не слышно кукушки, значит, зима наступит скоро и будет снежной. По поверьям, сорока, подлетающая близко к дому, предвещает дождь. А когда воробьи дерутся, стоит ожидать засухи.

Если же в колодце поднялась вода, это говорит о скором наступлении ненастной погоды.

Чтобы хорошо спать, часто клали под подушку веточку крапивы. Верили, что она обеспечит крепкий и спокойный сон.

Фото: istockphoto / ilona titova

Если ветра нет, а лес шумит, то скоро начнётся дождь. А если клён «плачет», то дождь начнётся через 3-4 дня.

Если начался листопад, то к сентябрю все деревья будут уже без листьев.

Поднявшаяся вода в реках говорит о том, что погода испортится. А если при хорошей погоде появилась радуга, то стоит ожидать беды.

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