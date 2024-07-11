Для подмосковных трёхсотбалльников ЕГЭ устроили экскурсию в МФТИ

Фото: пресс-служба правительства МО
Поездку в Московский физико-технический институт устроили для подмосковных выпускников Александра Ляшенко и Артёма Дмитриева, набравших по 300 баллов на ЕГЭ, ранее эту экскурсию ребятам пообещал организовать губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трёхсотбалльникам показали учебные аудитории, лаборатории, а также студенческий кампус. С одарёнными выпускниками также пообщался ректор Физтеха Дмитрий Ливанов. Он рассказал им о поступлении и о тех возможностях, которые даёт обучение в этом вузе.
А Артём Дмитриев, который рассматривал несколько вузов, выбрал МФТИ именно благодаря поездке.
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«МФТИ всегда был чем-то недосягаемым, и я никогда не думал, что наберу достаточное количество баллов. А когда получил результаты, понял, что хватит куда угодно, даже на МФТИ», — рассказал Александр Ляшенко.
А Артём Дмитриев, который рассматривал несколько вузов, выбрал МФТИ именно благодаря поездке.
«С МФТИ мы сотрудничаем уже давно, это вуз высокого уровня, и мы рады видеть наших лучших выпускников в числе его абитуриентов», — отметил первый зампред регионального правительства Илья Бронштейн.И Александр, и Артём уже подали документы Физтех-школу прикладной математики и информатики. Кроме того, в МФТИ будет учиться ещё один подмосковный трёхсотбалльник: выпускник Лыткаринской гимназии №4 Александр Ноздрачев. Он подал документы в Физтех-школу биологической и медицинской физики.
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Лев Каштанов