Глава Химок Волошин встретился со стобалльниками ЕГЭ округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Встречу с выпускниками школ, набравших высший бал на ЕГЭ, провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, физике, литературе и английскому языку 100 баллов получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», — сказал Дмитрий Волошин.Он отметил, что количество стобалльников в округе в этом году пости вдвое больше, чем в прошлом.
Стобалльников подготовили химкинская школа №, Аэрокосмический лицей, лицей №12 и лицей №15, школы «Триумф», «Перспектива», частное образовательное учреждение «Современная школа», Центр образования «Золотой ключик», а также «Наследие» и «Лига первых».
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