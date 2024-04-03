Для подмосковных учителей провели семинар по работе в цифровых классах

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Семинар на тему «Московская область: эффективные практики работы в цифровых классах» провели для педагогов подмосковных школ в Гимназии имени Подольских курсантов в городе Подольск, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала участникам семинара, как цифровые классы помогают сделать обучение более индивидуальным и как это отображается в учебных планах. Кроме того, представители Корпоративного университета развития образования сделали доклад, посвящённый формированию и управлению цифровой образовательной средой», — говорится в сообщении.В рамках семинара своим опытом использования цифровых классов для работы по федеральным учебным программам поделились учителя-предметники подольской гимназии. А представители образовательной платформы «Сферум», участвующие в семинаре в режиме видеоконференции, ответили на вопросы по функционалу оборудования цифровых классах.
Читайте также:
Уровень цифровой зрелости Подмосковья достиг 99%
В Подмосковье заработал навигатор по цифровым помощникам
В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек
Лев Каштанов