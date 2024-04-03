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Для подмосковных учителей провели семинар по работе в цифровых классах

03 апреля 2024, 10:49
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семинар на тему «Московская область: эффективные практики работы в цифровых классах» провели для педагогов подмосковных школ в Гимназии имени Подольских курсантов в городе Подольск, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Директор гимназии Наталья Квашенникова рассказала участникам семинара, как цифровые классы помогают сделать обучение более индивидуальным и как это отображается в учебных планах. Кроме того, представители Корпоративного университета развития образования сделали доклад, посвящённый формированию и управлению цифровой образовательной средой», — говорится в сообщении.
В рамках семинара своим опытом использования цифровых классов для работы по федеральным учебным программам поделились учителя-предметники подольской гимназии. А представители образовательной платформы «Сферум», участвующие в семинаре в режиме видеоконференции, ответили на вопросы по функционалу оборудования цифровых классах.


На семинар приехали 85 глав и заместителей руководителей школ, участвующих в пилотном проекте «Цифровые классы Подмосковья», и ещё 50 человек приняли участие в семинаре в онлайн-формате.

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Получить социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн
03 апреля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жители Подмосковья теперь могут стать участниками программы «Социальная ипотека» онлайн. Опция электронной подачи документов запущена на портале РПГУ, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Необходимо собрать документы для участия в программе и зайти на портал госуслуг Московской области. Далее следует найти услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области и в качестве цели обращения выбрать «Приём электронных документов для получения социальной ипотеки». Потом нужно заполнить форму заявления и прикрепить документы, а позже получить результат», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, участниками программы «Социальная ипотека» могут стать медицинские работники, педагоги, тренеры, молодые учёные и специалисты. Участники получают от правительства региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сами получатели платят только проценты по кредиту.

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#подмосковье
#московская область
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Уровень цифровой зрелости Подмосковья достиг 99%
03 апреля 2024, 10:29

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

В Московской области измерили уровень цифровой зрелости, по итогам первого квартала 2024 года он достиг 99%, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Уровень цифровой зрелости отражает интенсивность использования современных технологий в различных сферах: городском хозяйстве, государственном управлении, образовании, здравоохранении, общественном транспорте и пр. В настоящее время Подмосковья — это регион с самым высоким уровнем цифровизации», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Уровень цифровой зрелости в разных областях оценивался по набору показателей, в числе которых доля обращений за социально значимыми услугами в цифровом виде, количество онлайн-записей на приём к врачу, оплата ЖКУ через цифровые сервисы, количество автобусов, где проезд можно оплатить картой, а также степень удовлетворённости населения онлайн-услугами.

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Жители Подмосковья обратились в службу 112 свыше трех миллионов раз
03 апреля 2024, 10:22

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

3 миллиона вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Операторы Системы-112 помогли свыше трем миллионам людей вызвать экстренные службы и проконсультировать их по различным вопросам.

«На данный момент Система-112 – это основной канал вызова оперативных служб. Областная служба спасения обеспечивает круглосуточный прием экстренных сообщений об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку, других происшествиях. По номеру «112» можно звонить в любой опасной ситуации, когда требуется вызов оперативных, аварийных служб или экстренная психологическая помощь», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что при обращении в экстренную служба с заявителем общается оператор, который быстро устанавливает суть проблемы и направляет необходимые службы на место вызова.

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#подмосковье
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В Балашихе началось обустройство парковки на 1000 машин
03 апреля 2024, 10:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Обустройство плоскостной парковки, рассчитанной на тысячу автомобилей, стартовало на территории жилого комплекса «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Строительство разбито на несколько этапов. Сначала будет обустроена парковка на 500 машиномест. Там установят пост охраны со шлагбаумом и систему освещения. Затем будут оборудованы места для стоянки ещё 500 автомобилей», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории ЖК запланирована ещё одна плоскостная стоянка на 500 машин и многоуровневый паркинг, где можно будет расположить 1000 автомобилей. Парковки планируется сдать в эксплуатацию в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

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#минжилполитики мо
#жк
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Адвокат «Макфы» назвал арест активов на ₽100 трлн «творчеством пристава»
03 апреля 2024, 10:03

Фото: iStock/Zolnierek

Арест активов «Макфы» на сумму 100 триллионов рублей не говорит об их реальной стоимости. Об этом сообщил правозащитник Павел Хлюстов, приводит его слова РБК.
Он также назвал данные о стоимости активов «творчеством судебного пристава» и отетил,что позиция прокуратуры, по его мнению, также состоит в неком «правовом фэнтези».

Прежде сообщалось, что владельцами большей части акций «Макфы» являются бывшие чиновники. По подсчетам надзорных органов, выручка от предприятия за год превышала 31 млрд рублей.

В настоящее время бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич объявлены в розыск. По некоторым данным, они могут находиться в Израиле.

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#чиновники
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Жителей Подмосковья предупредили о приближении грозы с порывистым ветром
03 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/kozorog

Гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля, предупреждение об опасных погодных условиях выпустил подмосковный главк МЧС.
«Согласно прогнозу погоды, подготовленному Центральным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Московской области в ближайшие один-два часа с сохранением до 23 часов местами ожидается гроза и усиление ветра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при порывах скорость ветра будет достигать 16-21 метра в секунду.

Такая погода может быть опасна, поэтому во время грозы спасатели советуют дома или в укрытии, а при поездке в автомобиле временно прекратить движение и переждать ливень на обочине. Кроме того, нельзя прятаться от грозы под одиноко стоящим деревом или высокими металлическими конструкциями. Дома лучше отключить электроприборы и не стоять рядом с окном.

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#подмосковье
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Прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске
03 апреля 2024, 08:35

Фото: Istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

По итогам проверки Соликамского магниевого завода, прокуратура пришла к выводу, что его владельцами стали недобросовестные покупатели, сообщает РБК.
По информации надзорного органа, приватизация предприятия производилась незаконно. Сделку оформляло неуполномоченное лицо, которое не сообщило в соответствующие инстанции об изменении статуса завода.

По данному факту проводится проверка.

Прежде сообщалось об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Мать причастного к теракту в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
03 апреля 2024, 08:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева прокомментировала произошедший теракт и назвала его страшным горем.
«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — цитирует женщину РИА Новости.

Напомним, 1 апреля Басманный суд столицы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. Он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке.

По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта. Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.

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#деньги
#мать
#новости
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В Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 08:16

Фото: iStock/zim286

За последние десять дней с Минобороны РФ контракты на прохождение службы заключили около 16 тысяч россиян, сообщили в ведомстве.
По информации представителей министерства, россияне, которые пожелали отправиться на службу в зону СВО заявили, что их мотивом является месть за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Один из военнослужащих рассказал, что прежде принимал участие в военных действиях, но контракт закончился. Однако после трагедии в Подмосковье, он вновь решил отправиться служить.

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