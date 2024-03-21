В Подмосковье заработал навигатор по цифровым помощникам

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
Навигатор по региональным чат-ботам запустили на платформе подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Чат-боты мгновенно выдают информацию о графике работы поликлиник, отделений ЗАГС и офисов «Мои документы», о социальных услугах, графике отключения горячей воды и прочем», — говорится в сообщении.Всего через навигатор можно получить доступ к 14 чат-ботам, в числе которых «Служба технической поддержки Минздрава», «Предприниматель Подмосковья», «Соцуслуги Подмосковья», «Объекты культурного наследия Московской области», «Денис. Цифровой помощник», «Мы рядом» и «МФЦ Московской области».
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