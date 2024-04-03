Уровень цифровой зрелости Подмосковья достиг 99%

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
В Московской области измерили уровень цифровой зрелости, по итогам первого квартала 2024 года он достиг 99%, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Уровень цифровой зрелости отражает интенсивность использования современных технологий в различных сферах: городском хозяйстве, государственном управлении, образовании, здравоохранении, общественном транспорте и пр. В настоящее время Подмосковья — это регион с самым высоким уровнем цифровизации», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Уровень цифровой зрелости в разных областях оценивался по набору показателей, в числе которых доля обращений за социально значимыми услугами в цифровом виде, количество онлайн-записей на приём к врачу, оплата ЖКУ через цифровые сервисы, количество автобусов, где проезд можно оплатить картой, а также степень удовлетворённости населения онлайн-услугами.
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