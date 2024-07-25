Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Для подмосковных водителей провели акцию «Пьяные очки»

Для подмосковных водителей провели акцию «Пьяные очки»

25 июля 2024, 18:49
Фото: пресс-служба ГАИ МО

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Оригинал
Медики Дубненской больницы и сотрудники Госавтоинспекции провели в Московской области акцию для водителей «Пьяные очки». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной ГАИ.
Мероприятие прошло в рамках областного социального раунда «Трезвый водитель». Оно было направлено на повышение дорожно-транспортной безопасности и недопущение управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

С помощью специального оптического прибора автолюбители смогли посмотреть на происходящее вокруг глазами нетрезвого водителя. Надев очки, участники на мгновение теряли контроль над собственными действиями, чувствовали дезориентацию и нарушение координации движений. Большинство неверно определяло расположение предметов и расстояние между ними.


«Благодаря акции водители трезво оценили опасность нахождения за рулём в состоянии опьянения. Не совершайте ошибку, которая может привести к необратимым последствиям», – сказал главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.
В завершение организаторы вручили участникам эксперимента информационные листовки.

Читайте также:

Подмосковным водителям первым в России раздали наборы для контроля трезвости

Депутат Колунов предложил создать в России самокатно-патрульную службу

В Подмосковье стартовал профилактический рейд «Тахограф»
#госавтоинспекция
#гаи
#водители
#очки
#трезвый водитель
#пьянство
#подмосковье
#московская область
Школьники Дубны устроились на летнюю подработку в коммунальную службу
26 июля 2024, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

На работу в сфере жилищно-коммунальных услуг устроились школьники из Дубны на время каникул, с 1 июля 14 учеников помогают содержать город в порядке, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребят привлекают на работы по уборке и озеленению городских улиц. Жители Дубны уже не раз видели, как молодые люди собирают мусор на газонах вдоль городских улиц, стригут кустарник вдоль дорог и около домов, собирают скошенную траву», — говорится в сообщении.
Некоторые школьники работают в теплицах, где выращивают растения и цветы для городских клумб. Сейчас там ведётся подготовка к новому посевному году.

Кроме того, некоторые школьники устроились на подработку в парки Дубны: они поливают цветы, красят скамейки и урны, обрезают кустарники и деревья и собирают мусор.

Читайте также:

В Подмосковье с начала лета на подработку устроились более 11 тыс. подростков

Стало известно, где подрабатывают летом российские подростки

Красногорские школьники взяли приз международного конкурса социальных проектов
#дубна
#школьники
#подростки
#работа
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала
26 июля 2024, 09:07

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге 15-летняя дочь мигрантов пожаловалась в полицию на родителей, но сбежала из участка. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Мойке».
По данным канала, родители запрещали ей общаться и переписываться с молодым человеком, с которым она познакомилась на игровом интернет-сервисе. Девушка решила обратиться с этой проблемой к правоохранителям Красногвардейского района, которым она рассказала, что в России живет уже два года, но нигде не учится.

Сотрудники полиции вызвали мать в отдел. Женщина работала мойщицей посуды в продуктовом магазине.

Узнав, что она едет, девушка выпрыгнула со второго этажа. Как итог — перелом двух ног, её госпитализировали. На мать было составлено два протокола. Один за ненадлежащее воспитание дочери, а второй — за нарушение миграционного законодательства. Сейчас отдел по делам несовершеннолетних проверяет условия жизни и воспитания девочки-подростка.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мигрант домогался до ребенка в детском магазине. Мужчина подошёл к 11-летней девочке и тронул её за грудь. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев

Тело 7-летней девочки обнаружили в бассейне ресторана «Летобар» в Ленобласти
#родители
#мать
#воспитание
#нарушение
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
Экономист Сорокина: строительство частных домов с 1 августа подорожает
26 июля 2024, 09:04

Фото: iStock/VvoeVale

С 1 августа текущего года вступит в силу новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Об этом в интервью с «Праймом» сообщила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Уточняется, что в новый стандарт входит 45 критериев, которые объединены в 8 категорий: архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. По словам Сорокиной, внедрить стандарт потребовалось по причине активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС.

Клиентов и финансовые организации необходимо защищать от некачественных услуг строителей, на что направлены нововведения. В настоящее время застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу закона делать это придется всем на обязательной основе.

Эксперт заключила, что введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, однако лишь для части объектов.

Читайте также:

Социальная газификация с начала года охватила 12 тысяч подмосковных домовладений

Глава Котельников Жигалкин проверил безопасность маршрутов до новой школы

Жителям Подмосковья предложили обучиться на трактористов и водителей погрузчиков
#строительство
#эксперт
#безопасность
#застройщики
#архитектура
#инфраструктура
#стандарт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
26 июля 2024, 08:21

Фото: iStock/Michał Chodyra

Рыбопромышленник Олег Кан оставил долги на сумму в 336 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные приставов.
Дальневосточный предприниматель проходит сразу по двум уголовным делам. Он обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко.

Прежде правозащитники Кана сообщили, что предприниматель скончался и потребовали закрыть производства. Генпрокуратура уверена, что гибель «Крабового короля» была инсценирована.

Читайте также:

Месть за покушение и 17 лет тюрьмы: почему Генпрокуратура не верит в смерть бизнесмена Кана

Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана

Адвокаты сообщили о смерти «крабового короля»
#смерть
#предприниматель
#гибель
#генпрокуратура
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш
26 июля 2024, 06:20

Фото: iStock/sudok1

Две жительницы Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире. Об этом сообщил Минздрав страны.
Отмечается, что это девушки, возраст которых не превышает 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, напоминающими тяжёлую форму лихорадки денге.

На данный момент в мировой научной литературе нет упоминаний о случаях смерти от данной разновидности лихорадки.

Также в штате Санта-Катарина расследуется случай смерти о заболевания, похожего на лихорадку Оропуш.

Лихорадка Оропуш является тропической вирусной инфекцией, которая была впервые обнаружена в Бразилии в 1960-ом году в крови ленивца. Название получила в честь реки Оропуш, где был впервые обнаружен и изолирован вирус.

Симптомы заболевания напоминают лихорадку денге, а именно боли в мышцах, скованность суставов, рвота и головная боль.

Читайте также:

«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом

Gilead Sciences отчиталась о тестах препарата от ВИЧ с эффективностью в 100%

Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
#заболевания
#бразилия
#смерть
#вирус
#инфекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 620 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за тайфуна в Китае
26 июля 2024, 05:46

Фото: iStock/Scharfsinn86

Тайфун «Гаеми», достигший накануне вечером побережья восточной китайской провинции Фуцзянь, превратился в тропический шторм и продолжает движение вглубь материка. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Власти провинции успели заблаговременно эвакуировать из опасных районов 150 тысяч человек. Однако в зоне бедствия остаются ещё свыше 628 тысяч жителей.

Напомним, что накануне тайфун начал движение в северо-западном направлении со скоростью до 20 км/ч. Затем он двигался скоростью 28 м/с, после чего ослаб с супертайфуна до тайфуна. В настоящее время специалисты классифицируют его как сильный тропический шторм.

Из-за непогоды были отменены порядка 100 авиарейсов и несколько десятков паромных маршрутов. Также было полностью остановлено движение поездов в провинции Фуцзянь.

Читайте также:

Синоптик Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на сушу на юге России

В ООН объявили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
#китай
#погода
#шторм
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных
Вильфанд: в Москве на выходных будет солнечная погода и до 30 градусов тепла
26 июля 2024, 04:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

На предстоящих выходных погода в Москве будет тёплой и солнечной, а столбик термометра в воскресенье поднимется почти до 30 градусов. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости.
В пятницу температура воздуха не поднимется выше 26 градусов, а вот начиная с субботы станет теплее. К воскресенью температура постепенно поднимется до 30 градусов, будет безоблачная погода, что позволит солнечным лучам прогреть воздух и землю.

Вильфанд подчеркнул, что погода на выходных будет на два градуса превышать климатическую норму для этого периода.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на Земле наступила «эпидемия» экстремальной жары.

Читайте также:

В ООН объявили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму

Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару
#погода
#москва
#роман вильфанд
#гидрометцентр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год
26 июля 2024, 03:18

Фото: Минтруд РФ

Министерство труда и социальной защиты России представило предварительный календарь переноса выходных дней в 2025 году.
Согласно документу, россияне будут работать 247 дней, а отдыхать 118 дней в следующем году.

Новогодние праздники продлятся восемь дней. Однако, поскольку предшествующие им дни с 29 по 31 декабря являются выходными, праздники продлятся до 11 дней – с 29 декабря этого года по 8 января следующего. Выходные дни, совпадающие с нерабочими 4 и 5 января, переносятся на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда) 2025 года.

Поскольку День защитника отечества 23 февраля в следующем году выпадет на воскресенье, выходной перенесут на 8 мая (четверг). Такая же ситуация и с Международным женским днём 8 марта, который выпадет на субботу. Выходной будет перенесён на 13 июня (пятница).

Майские праздники начнутся после трёхдневной рабочей недели и будут длиться с 1 (четверг) по 4 мая (воскресенье). После этого россияне отработают три дня, и с 8 по 11 мая вновь уйдут на праздники. На один из этих дней выпадет празднование Дня Победы 9 мая.

В июне праздники начнутся с 12 июня, со Дня России, и продлятся четыре дня, до 15 июня.

Кроме того, нерабочими будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.

Перед новогодними каникулами 2026 года будет один выходной – 31 декабря (среда). 29 и 30 декабря будут рабочими.

Читайте также:

День Архангела Гавриила: Что надо делать, чтобы сбылись желания

На День России в 2025 году выходные продлятся четыре дня

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным
#минтруд
#праздники
#выходные
#майские праздники
#россияне
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ООН объявили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле
Гутерреш: последние дни бьют рекорды по среднесуточной температуре в мире
26 июля 2024, 02:49

Фото: iStock/lamyai

В последние дни наблюдается рекордная среднесуточная мировая температура, а миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что прошедшая неделя отличилась беспрецедентной жаров. Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днём за всю историю наблюдений. Однако в понедельник, 22 июля, температуры возросли ещё больше. Во вторник столбик термометра показывал аналогичные показатели. Таким образом, эти три дня стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

«Земля становится всё жарче и опаснее для всех», – подчеркнул Гутерреш.
Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, мировые температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в последующие пять лет. Парниковые газы и смена фаз океанских течений будет способствовать такому изменению климата.

Читайте также:

Синоптик Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на сушу на юге России

Депутат Чернышов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в жару

Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму
#погода
#жара
#оон
#земля
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф