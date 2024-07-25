Для подмосковных водителей провели акцию «Пьяные очки»

Фото: пресс-служба ГАИ МО
Медики Дубненской больницы и сотрудники Госавтоинспекции провели в Московской области акцию для водителей «Пьяные очки». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной ГАИ.
Мероприятие прошло в рамках областного социального раунда «Трезвый водитель». Оно было направлено на повышение дорожно-транспортной безопасности и недопущение управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.
С помощью специального оптического прибора автолюбители смогли посмотреть на происходящее вокруг глазами нетрезвого водителя. Надев очки, участники на мгновение теряли контроль над собственными действиями, чувствовали дезориентацию и нарушение координации движений. Большинство неверно определяло расположение предметов и расстояние между ними.
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С помощью специального оптического прибора автолюбители смогли посмотреть на происходящее вокруг глазами нетрезвого водителя. Надев очки, участники на мгновение теряли контроль над собственными действиями, чувствовали дезориентацию и нарушение координации движений. Большинство неверно определяло расположение предметов и расстояние между ними.
«Благодаря акции водители трезво оценили опасность нахождения за рулём в состоянии опьянения. Не совершайте ошибку, которая может привести к необратимым последствиям», – сказал главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.В завершение организаторы вручили участникам эксперимента информационные листовки.
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Лора Луганская