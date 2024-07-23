Подмосковным водителям первым в России раздали наборы для контроля трезвости

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области впервые в России запустили уникальную акцию по профилактике нетрезвого вождения. Госавтоинспекция и Минтранс региона при поддержке оператора подмосковной системы фотовидеофиксации «МВС Груп» вместе с волонтёрами раздают водителям бесплатные наборы для контроля трезвости, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Акция проводится в рамках социального раунда «Трезвый водитель», который продлится до 28 июля. В каждом наборе – информация о последствиях вождения в нетрезвом состоянии и данные о среднем времени выведения из организма разных видов алкогольных напитков, а также три одноразовые индикаторные трубки Шинкаренко-Мохова. Это эффективное средство для оценки наличия алкоголя в организме на основе анализа выдыхаемого воздуха.
По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, в прошлом году на дорогах региона произошло 405 ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 5% меньше, чем в 2022-м. Число погибших в этих авариях сократилось на 18%. За 2023 год было пресечено 17 тыс. нарушений, связанных с пьяным вождением
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«Профилактика нетрезвого вождения – одно из главных направлений работы по повышению безопасности движения в Подмосковье. Особый контроль – в праздничные и выходные дни, во время дачного сезона, когда многие выезжают за город и нередко сопровождают отдых употреблением спиртного. Чтобы на следующий день перед обратной дорогой водители могли проверить себя, мы даём им простой инструмент самоконтроля», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
По статистике Госавтоинспекции Подмосковья, в прошлом году на дорогах региона произошло 405 ДТП с участием нетрезвых водителей. Это на 5% меньше, чем в 2022-м. Число погибших в этих авариях сократилось на 18%. За 2023 год было пресечено 17 тыс. нарушений, связанных с пьяным вождением
«Более 7 лет мы помогаем повышать безопасность на подмосковных дорогах. Мы изготовили большое количество наборов для контроля трезвости и передали их Госавтоинспекции Московской области», – рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.Акция по раздаче персональных алкотестеров продлится в большинстве муниципалитетов Подмосковья до конца июля.
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Лора Луганская