В Подмосковье стартовал профилактический рейд «Тахограф»

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции МО
В Московской области 15 июля начался профилактический рейд «Тахограф». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной Госавтоинспекции.
Уточняется, что цель рейда – предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием грузопассажирского транспорта из-за нарушений режима труда и отдыха водителей. Будет контролироваться оснащение транспортных средств тахографами.
Уточняется, что рейд будет проводиться до 21 июля.
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«Анализ причин и условий совершения аварий с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха водителей. Основная причина сложившейся ситуации – пренебрежение нормами безопасности как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий», – говорится в сообщении.
Уточняется, что рейд будет проводиться до 21 июля.
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Лора Луганская