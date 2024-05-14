Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

Начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, вслед за замминистра обороны Тимуром Ивановым, арестовали по делу о взяточничестве. При обыске у него было найдено 100 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.