Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Комитет лесного хозяйства Московской области опубликовал карту, с помощью которой жители региона могут выбрать удобное место для участия в ежегодной акции по посадке деревьев «Лес Будущего». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Акция стартует 18 мая и пройдёт в рамках международной акции «Сад Памяти». Ждём вас на 16 подготовленных лесных площадках акции. Для выбора воспользуйтесь нашей картой. Центральной площадкой в этом году станет Озерецкое участковое лесничество, расположенное рядом с коттеджным поселком «Лыжник» в Дмитровском городском округе. У места проведения акции организуют парковку для личного транспорта. От неё до площадки будут ходить бесплатные автобусы», – сообщили в Комлесхозе региона.Чтобы добраться до места проведения акции своим ходом, можно воспользоваться электричкой. С Савёловского вокзала нужно доехать до станции Лобня и по прибытии выйти к ул. Ленина. Оттуда до центральной площадки участников акции будут развозить бесплатные автобусы.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Сбор участников объявлен в 9 утра, начало акции – в 10:00. Посадочный материал и инвентарь выдадут на месте. Участников акции попросили одеться по погоде.
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Лора Луганская