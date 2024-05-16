В Подмосковье сохраняется средний класс пожароопасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В Московской области до конца недели сохраняется второй и третий класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая в Егорьевском, Истринском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидается Iтретий класс пожарной опасности.
Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.
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«В пятницу на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Московском учебно-опытном, Подольском и Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, а в Егорьевском и Луховицком лесничествах — I класс пожарной опасности. В субботу также отстается третий класс почти навсей трерритории региона, а Луховицком лесничестве — II класс пожарной опасности», — отметили в ведомстве.
Синоптики прогнозируют малооблачную погоду с прояснениями, а 17 мая возможны дожди.
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Мира Полтева