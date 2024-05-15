В городском округе Одинцово появился новый лес в рамках акции «Лес Легкова»

Фото: istockphoto / Sergey Kuznetsov
Порядка 4000 саженцев сосны высадили под Звенигородом. Об этом сообщила пресс-служба фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Акция приурочена к 10-летию Олимпийских игр в Сочи и получила название «Лес Легкова» в честь юбилея его победы на Олимпиаде.
В акции принимали участие экологи, волонтеры, лесники, именитые лыжники и биатлонисты. кроме этого, пустырь на котором были высажены деревья образовался после санитарной вырубки деревьев.
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«Еще зимой на Гонке Легкова родилась идея провести по весне экологическую
акцию по посадке леса. Лес для спортсменов, особенно для лыжников и биатлонистов — наш второй дом. Здесь мы тренируемся и соревнуемся, проводим большую часть своей жизни», — подчеркнул олимпийский чемпион Александр Легков.
В акции принимали участие экологи, волонтеры, лесники, именитые лыжники и биатлонисты. кроме этого, пустырь на котором были высажены деревья образовался после санитарной вырубки деревьев.
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Мира Полтева