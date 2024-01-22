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Жители Подмосковья могут стать участниками чемпионата по креативному предпринимательству

22 января 2024, 10:41
Фото: пресс-служба чемпионата

Фото: пресс-служба чемпионата

Молодых жителей Московской области приглашают принять участие во Всероссийском кейс-чемпионате по креативному предпринимательству MIR, заявки принимаются до 25 января, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Участниками чемпионата могут стать учащиеся и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте чемпионата. Затем зарегистрированным участникам надо будет пройти курс по основам креативного предпринимательства и в рамках отборочного тура решить два кейса от предприятий креативных индустрий», — говорится в сообщении.

Тех, кто справится с заданиями отборочного тура, пригласят на финал в Москву. Там будут организованы лекции, деловые игры и экскурсии. Финал состоится 22-24 марта.

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#бизнес
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Жители Подмосковья принять участие в социальной программе «Неограниченные возможности»
22 января 2024, 11:23

Фото: istockphoto / nikkimeel

Создать инновационные технологии для инвалидов приглашают жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Принять участие в программе могут студенты и дипломированные специалисты в возрасте старше 18 лет.

«Участие проходит в командном формате, численность команды — от 1 до 4 человек. В команде обязательно должен присутствовать минимум один участник с инвалидностью/ОВЗ. Можно создать свою команду из друзей или других участников программы либо присоединиться к одной из существующих команд», — поделились в ведомстве.

Стоит подчеркнуть, что в рамках проекта участники смогут с нуля создать социально значимый инновационный технологический проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также доработать уже существующие вместе с опытными специалистами.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля 024 года.

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Эксперт ЖКХ Широков предложил расселить россиян из их квартир в арендное жилье
22 января 2024, 10:58

Фото: iStock/Rawpixel

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Широков рассказал в беседе с aif.ru, что массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов.
По словам эксперта, приватизация породила класс «нищих собственников», которые не могут платить за содержание квартиры суммы, необходимые для ее поддержания в нормальном состоянии. Широков отметил, что платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в 4 раза больше нынешних.

Эксперт по ЖКХ считает, что платеж в 25 рублей за квадратный метр в месяц следует повысить до 100 рублей. Он также добавил, что при современной российской экономике большая часть граждан страны должна брать жилье в аренду.

Ранее сообщалось, что приватизировать муниципальное жильё в Подмосковье теперь можно в режиме онлайн. Для этого просто подать электронное заявление на региональном портале госуслуг.

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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с годовщиной освобождения области от фашистских войск
22 января 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Мособлдумы

22 января – особая памятная дата для жителей Московской области. 83 года назад регион был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Об этом напомнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Мы чтим всех, кто сложил головы на полях сражений, защищая Подмосковье и наше Отечество. Вспоминаем в этот день подвиг подольских курсантов, героев-панфиловцев, Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. Нельзя забывать, какой ценой Победа досталась нашему народу, какой огромный вклад внесли жители Подмосковья. Низкий поклон нашим уважаемым ветеранам», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
22 января 1942 года Красная армия освободила последний захваченный областной населённый пункт – посёлок Уваровка.

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В Подмосковье проводят тестовый рейс состава «Иволга 4.0»
22 января 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Иволга 4.0» проходит техническую обкатку. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Техническая обкатка без пассажиров проводится на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино.

«В ходе технической обкатки мы проверяем готовность нового электропоезда выйти в рейсы с пассажирами. Сейчас тестируется функциональность основных параметров — плавность и бесшумность хода, работа противопожарных и тормозных систем, систем связи и не только. Четвертая «Иволга» является современным и удобным городским поездом. За счет увеличенного количества дверей он обеспечивает ускоренную высадку и посадку пассажиров», — поделился гендиректор ЦППК Иван Конев.

Стоит отметить, что новый электропоезд USB-разъемами и столиками с беспроводной зарядкой, обеззараживающей системой климат-контроля, умным освещением, а также удобными креплениями для велосипедов.

Кроме этого, в скором времени «Иволга» четвертого поколения начнет выходить в рейсы уже с пассажирами.

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В сгоревшем в Мытищах частном доме погиб подросток
22 января 2024, 10:28

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС РФ по МО

11-летний ребёнок погиб стал жертвой пожара в Мытищах. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС.
«Пожар произошёл в посёлке Трудовая городского округа Мытищи на улице Набережной. Горел частный дом на площади 200 кв м. Прибывшие огнеборцы обнаружили на месте ЧП тело несовершеннолетнего 2012 года рождения», – сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС России по Московской области.
Предполагаемой причиной пожара в ведомстве назвали неисправность печного оборудования. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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В Дмитрове проведут консультацию по защите прав предпринимателей
22 января 2024, 10:18

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена МО

Руководитель общественной приёмной подмосковного Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Талдомскому и Дмитровскому округам Александр Терентьев проведёт приём-консультацию во вторник, 23 января, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Московской области.
«В ходе приёма планируется рассмотреть жалобы, связанные с нарушением прав бизнесменов. Внимание также будет уделено вопросам реагирования чиновников на обращения предпринимателей», — отмечается в сообщении.

Приём будет проводиться по адресу: город Дмитров, ул. Профессиональная, дом №1а, этаж 4, кабинет №415. Время приёма — с 10 утра до 13:00. Для того, чтобы попасть на приём, понадобится предварительная запись по телефону: 7 (985) 297-29-46.

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Подмосковные студенты могут подать заявку на всероссийский конкурс разработок
22 января 2024, 10:01

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Молодежь Подмосковья может поучаствовать в конкурсе проектов с открытым кодом. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Учащиеся Подмосковья могут подать заявку на конкурс open source разработок до 1 марта

«В конкурсе могут принять участие школьники от 14 лет, студенты колледжей, техникумов, вузов. Чтобы поучаствовать, нужно опубликовать свой проект или внести весомый вклад в развитие одной из существующих open source разработок. На выбор есть два трека: создатели и контрибьюторы», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что призеры конкурса смогут получить возможность пройти стажировку в крупных ИТ-компаниях, а также получат подарки и награды. Кроме этого, оценку проектов будут проводить представители ведущих технологических компаний.

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На дорогах Подмосковья утром 22 января зафиксировано более 670 тыс машин
22 января 2024, 09:56

Фото: iStock/yocamon

Более 672 тысяч автомобилей выехали на дороги Московской области утром в понедельник, 22 января. Общая загруженность трасс невысокая — четыре балла, однако на основных шоссе в сторону Москвы наблюдаются заторы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Затруднения при движении в сторону столицы отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Каширское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на федеральных трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.
Водителей просят быть очень внимательными на дорогах, избегать резких перестроений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 23 января.

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В столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы
22 января 2024, 09:42

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и столицы в понедельник, 22 января, из-за гололедицы, предупреждение об этом размещено на официальном портале Гидрометцентра.
«Москва и Московская область — гололедица. Предупреждение действует до 12 часов 23 января», — уточняется в сообщении.
По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Подмосковье составит от -11 до -6 градусов, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы — 760 мм ртутного столба.

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