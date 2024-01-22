Жители Подмосковья могут стать участниками чемпионата по креативному предпринимательству

Фото: пресс-служба чемпионата
Молодых жителей Московской области приглашают принять участие во Всероссийском кейс-чемпионате по креативному предпринимательству MIR, заявки принимаются до 25 января, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«Участниками чемпионата могут стать учащиеся и молодые специалисты в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте чемпионата. Затем зарегистрированным участникам надо будет пройти курс по основам креативного предпринимательства и в рамках отборочного тура решить два кейса от предприятий креативных индустрий», — говорится в сообщении.
Тех, кто справится с заданиями отборочного тура, пригласят на финал в Москву. Там будут организованы лекции, деловые игры и экскурсии. Финал состоится 22-24 марта.
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