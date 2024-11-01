Для приёмных семей Московской области состоялось таинство Крещения

Фото: Сергей Хакимов
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл провел обряд Крещения для детей из приемных семей Московской области. Среди участников церемонии были ребята в возрасте от 6 до 16 лет, в том числе и из Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
«В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в храме Преподобного Иоанна Лествичника приняли святое Крещение 10 детей, пятеро из них раньше жили на Донбассе. Мы также показали им Лавру, рассказали о наших святых, о преподобном Сергии Радонежском, о Евангелии, заповедях Христовых. И теперь они, как крещёные православные христиане, могут уже сами приходить, исповедоваться, причащаться, а мы сможем за них в алтаре молиться», — сообщил Владыка Кирилл.Один из тех, кто прошёл обряд крещения, — семилетний Ярослав, самый младший член семьи Екатерины и Дениса из Шаховской. В июне 2022 года они приняли троих детей из ДНР: Ирину (16 лет), Володю (15 лет) и Диану (10 лет). Позже выяснилось, что у этих ребят есть младшие брат и сестра. Супруги сразу же выразили желание объединить всех под одной крышей.
Осенью того же года семья приняла шестилетнюю Валерию. Спустя некоторое время Денис отправился в детский дом в ДНР, чтобы забрать Ярослава, который был разлучен с семьёй ещё в младенчестве. В итоге все дети снова стали жить вместе.
«Ярослав был единственным некрещёным в нашей семье. Мы все — православные христиане, поэтому хотели, чтобы и младшенький у нас тоже воцерковился», — рассказал Денис.
Фото: Сергей Хакимов
Диана также прошла обряд крещения. Она выросла в школе-интернате в Донецке, пока в июле 2023 года не нашла новую семью в Московской области.
Инициатива провести обряд крещения детей в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре принадлежит сопредседателю регионального отделения Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», а также вице-губернатору Московской области Марии Нагорной и Уполномоченному по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
«Таинство получилось невероятно красивым и торжественным! Уверена, что этот день навсегда останется в памяти ребят, особенно донецких, и не только из-за атмосферы», — сказала Мишонова.
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