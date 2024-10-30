Церковные праздники в ноябре 2024: православный календарь

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Ноябрь — месяц, насыщенный церковными событиями и праздниками. «Радио 1» расскажет о православных праздниках и днях памяти святых, которые отмечаются в ноябре 2024 года.
Церковные праздники в ноябре 2024 года
Ноябрьский православный календарь насыщен событиями: в этом месяце верующих ждёт более 90 праздников, памятных дней и важных дат. Кроме того, в ноябре начинается Рождественский пост — последний из четырёх годовых постов.
1 ноября
День памяти Пророка Иоиля
Святой Уар проявлял заботу о христианах, оказавшихся в тюрьмах, и принял мученическую смерть за веру около 307 года.
2 ноября
День памяти Великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев День)
Артемий был военачальником и наместником Египта. Он открыто выступал против преследований христиан и за это был казнён.
День памяти Праведного отрока Артемия Веркольского
Считается, что мощи Артемия обладают целительной силой.
3 ноября
День памяти преподобного Илариона Великого (Иларионов день)
День перенесения мощей святителя Илариона, епископа Меглинского
4 ноября
Празднование Казанской иконы Божией Матери
5 ноября
День памяти Апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков день)
6 ноября
Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» (Светец)
7 ноября
День памяти Мучеников Маркиана и Мартирия
8 ноября
День памяти Великомученика Димитрия Солунского (Дмитриев день)
9 ноября
День памяти ученика Нестора Солунского
День памяти Преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного
10 ноября
День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы
11 ноября
День памяти Преподобномученицы Анастасии Римляныни
День памяти Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского
12 ноября
День памяти Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии
На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Люди верили, что именно в это время синицы, предчувствуя наступление холодов, перебираются из леса ближе к человеческому жилью.
13 ноября
День памяти Преподобных Спиридона и Никодима Печерских
14 ноября
День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских
15 ноября
День памяти Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними
16 ноября
Праздник освящения храма великомученика Георгия в Лидде
17 ноября
День памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера
18 ноября
День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского
19 ноября
День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского
20 ноября
Память о Мучениках в Мелитине
21 ноября
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (Михайлов День)
22 ноября
День памяти преподобной Матроны Константинопольской
23 ноября
Память Мученика Ореста врача
24 ноября
День памяти Преподобного Феодора Студита, исповедника (Федор Студит)
25 ноября
Память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
26 ноября
День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
27 ноября
День памяти апостола Филиппа (Филиппов день)
28 ноября
Начало Рождественского поста
День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день)
29 ноября
День памяти апостола и евангелиста Матфея
30 ноября
День памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель)
Главные православные праздники в ноябре 2024 года
Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev
Праздник Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября
Дмитриев день — 8 ноября
Михайлов день — 21 ноября
Поминальные дни и родительские субботы
Родительская суббота — это день всеобщего поминовения умерших христиан в православной церкви. В переводе с еврейского языка «субботний день» означает день покоя, поэтому он считается наиболее подходящим для молитвы об упокоении душ усопших.
Димитриевская родительская суббота — 2 ноября
Михайловская родительская суббота — 16 ноября
Постные дни в ноябре 2024 года
С 28 ноября по 6 января начинается Рождественский пост, который предшествует одному из самых важных христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Он длится сорок дней.
Рождественский пост с 28 ноября 2024 года
Основу рациона во время поста составляют каши из разных круп, овощи, фрукты и бобовые. Мясо, яйца и молочные продукты запрещены на протяжении всего периода поста.
В среду и пятницу нужно соблюдать сухоядение. В понедельник разрешена горячая пища без растительного масла, которое можно использовать в остальные дни.
В выходные, по вторникам и четвергам в начале поста можно добавить в меню рыбу. Однако после 20 декабря и до 1 января рыбу разрешается есть только по субботам и воскресеньям.
Самая строгая часть Рождественского поста — последние дни перед Рождеством Христовым. С 2 по 6 января питание должно быть следующим: понедельник, среда и пятница — строгое сухоядение, вторник и четверг — горячая пища без масла, а в выходные — горячая пища с растительным маслом.Что касается Рождественского сочельника, то до появления первой звезды на небе верующие должны воздерживаться от еды.
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