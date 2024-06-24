Для пушкинских пенсионеров и инвалидов проходят занятия по пескотерапии

Домашнее насилие — агрессивное поведение, применение силы или власти по отношению к близкому человеку. Это может быть физическая сила (побои, сексуальное насилие), психологическое (оскорбления, запугивание, игнорирование) или экономическое (контроль над материальными ресурсами, шантаж ими) воздействие. ​