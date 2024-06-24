Для пушкинских пенсионеров и инвалидов проходят занятия по пескотерапии

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Пушкинские пенсионеры и инвалиды из дом-интерната рисуют песком. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Пескотерапия — замечательный метод релаксации, который не имеет противопоказаний и ограничений.
Стоит отметить, что песок помогает развивать тонкую моторику, стимулируя работу мозга, улучшая помять и концентрацию, улучшая настроение.
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«Участники мероприятия увлечённо создавали песочные композиции, изображая животных и растений. Применение мягких, бережных форм психологической работы помогает людям старшего возраста гармонизировать свое душевное состояние, ощутить новые силы, найти единомышленников в сложной жизненной ситуации, привыкнуть к новым условиям проживания, почувствовать себя нужными, окруженными заботой и наполнить свои зрелые годы смыслом», — объяснили в министерстве.
Стоит отметить, что песок помогает развивать тонкую моторику, стимулируя работу мозга, улучшая помять и концентрацию, улучшая настроение.
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Мира Полтева