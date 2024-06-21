Свыше 100 пар поженятся в усадьбе Архангельское в канун Дня семьи, любви и верности

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Более 500 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Будущие молодожёны часто выбирают для свадьбы красивые или праздничные даты. Так, в канун Дня семьи, любви и верности у нас в Московской области поженятся более 480 пар. В преддверии праздника, 7 июля, мы будем поздравлять семейные пары с праздником в 23 парках и дарить им ромашки», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве, большинство пар в канун праздника выбрали свадьбы в парках и загородных отелях. Но главой площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, где соберутся свыше 100 пар со всего Подмосковья. Гостей фестиваля ждут праздничный концерт, экскурсии и фотосессия в одной из красивейших усадьб региона. А юбиляров совместной жизни отметят медалями «За любовь и верность».
Все лучшие подмосковные локации для проведения свадьбы можно найти на портале, а также в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье».
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