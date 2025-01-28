Для российских школьников запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»

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Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» подготовил для российских школьников благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», уроки будут посвящены зашит от спама, сохранению данных и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Трудно представить, каким будет мир через 30-40 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, основы кибербезопасности и работа с искусственным интеллектом станут базовыми навыками. Для любого человека они будут так же важны, как способность читать, писать и считать», — сказал исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец.Видеоролики нового сезона «Защита от спама», «Резервное копирование данных» и «Создавай новое с искусственным интеллектом» размещены в открытом доступе на сайте проекта «Цифровой ликбез», к ним прилагаются методические материалы. Ролики предназначены для детей от шести лет, смотреть их рекомендуется с учителями или с родителями.
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