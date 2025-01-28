Для российских школьников запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»

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Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» подготовил для российских школьников благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», уроки будут посвящены зашит от спама, сохранению данных и искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.