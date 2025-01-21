Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля

Ученики из Красногорска создали уникальную лодку, которая может быть использована для борьбы с экологическими катастрофами. Например, она способна очищать водоёмы от мазута после разливов нефти, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Лодка изготовлена из пластика, который был распечатан на 3D-принтере, и оснащена VR-камерой. В настоящее время её главная функция заключается в сборе мусора на реках и прудах. Однако молодые изобретатели работают над усовершенствованием модели, чтобы она могла успешно выполнять более сложные задачи, такие как устранение разливов нефти и мазута.



Юные жители Красногорска предложили новаторскую идею, которая особенно актуальна в наше время, когда на пляжах Анапы волонтёры пытаются устранить последствия экологической катастрофы. Это изобретение может стать значительным вкладом в охрану окружающей среды.