Подмосковная акция «Покорми птиц» продлится до 20 февраля

Фото: Марина Епищева / МБОУ СОШ №1
Акция «Покорми птиц» продолжится в городских округах Подмосковья до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона, запустившего акцию.
Муниципалитеты подвели первые итоги по числу участников акции. Так, в Серпухове более 9 тыс. жителей приняли участие в различных активностях. Школьники развесили более 660 кормушек. В округе прошли конкурсы рисунков, олимпиады, мастер-классы по изготовлению кормушек и «Синичкин день».
В Доме детского творчества в Волоколамске устроили творческий муниципальный конкурс «Помоги птицам». Его участниками стали свыше 160 человека. Были определены победители в номинациях «Фотография с ребёнком, запечатлённым в процессе кормления птиц» и «Кормушки для птиц, изготовленные своими руками».
Как отметили в Минэкологии, акция не только способствует сохранению популяций птиц, но и помогает развивать у молодёжи любовь к природе, ответственное отношение к окружающей среде.
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«В городском округе Чехов более 1 тыс. человек развесили 368 кормушек. Родители и ученики подошли к их изготовлению творчески, создавая как традиционные деревянные, так и оригинальные съедобные варианты. Особое внимание уделяли экологическому просвещению детей. Для них проводили интерактивные занятия, где дети изучали виды птиц, их повадки и особенностях питания», – отметили в министерстве.
В Доме детского творчества в Волоколамске устроили творческий муниципальный конкурс «Помоги птицам». Его участниками стали свыше 160 человека. Были определены победители в номинациях «Фотография с ребёнком, запечатлённым в процессе кормления птиц» и «Кормушки для птиц, изготовленные своими руками».
Как отметили в Минэкологии, акция не только способствует сохранению популяций птиц, но и помогает развивать у молодёжи любовь к природе, ответственное отношение к окружающей среде.
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Лора Луганская