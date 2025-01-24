Школьников Подмосковья приглашают в новый сезон акселератора «Стартап за партой»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Школьники Московской области приглашаются присоединиться к новому сезону акселератора «Стартап за партой». Этот проект предлагает молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет возможность превратить свои идеи в успешные стартапы в сфере агропромышленных и финансовых технологий, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регистрация для участия в программе открыта до 31 января на сайте акселератора.
Второй ежегодный акселератор предлагает участникам работу с опытными наставниками из сфер АПК и финансов. Специалисты Россельхозбанка и «Сколково» отберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение. Наставники помогут доработать идеи, превратить их в реальные бизнес-проекты и вывести стартапы на новый уровень, способствуя получению первой прибыли.
Второй ежегодный акселератор предлагает участникам работу с опытными наставниками из сфер АПК и финансов. Специалисты Россельхозбанка и «Сколково» отберут 15 лучших проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение. Наставники помогут доработать идеи, превратить их в реальные бизнес-проекты и вывести стартапы на новый уровень, способствуя получению первой прибыли.
Проект будет проходить в три этапа: подача заявок, оценка и отбор лучших проектов с 3 по 7 февраля, а затем интенсивная работа команд с менторами и презентация результатов на демо-дне с 10 февраля по 10 марта.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что проект даёт ученикам возможность не только реализовать свои идеи, но и получить ценные знания и навыки, которые станут основой для их дальнейшего профессионального развития. Более подробную информацию об этом проекте и условиях участия можно найти на официальном сайте программы.
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