Для российских учителей запустили онлайн-курс по преподаванию «Семьеведения»

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Бесплатную программу повышения квалификации для учителей курса «Семьеведение» запустили на федеральной инновационной площадке «Единый урок», стать участниками программы могут российские школьные учителя и преподаватели средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба Агентства поддержки государственных инициатив.
«Образовательная программа позволит каждому педагогу ознакомиться с методическими, дидактическими и другими аспектами преподавания курса «Семьеведение», — говорится в сообщении.Отмечается, что программа полностью дистанционная, по её итогам педагог получит электронный сертификат о повышении квалификации. Все материалы программы доступны бесплатно как во время обучения, так и после его окончания.
Подробная информация о программе размещена по ссылке.
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