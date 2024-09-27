Учительница из Рошаля победила на Всероссийском военно-патриотическом конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Учительница начальных классов Анастасия Морозова, преподающая лицее города Рошаль округа Шатура, одержала победу на Всероссийского конкурса среди наставников военно-патриотического воспитания. Молодой педагог поделилась секретами своего успеха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Важной составляющей преподавания для Анастасии является постоянный профессиональный рост и использования творчества.«Я подготовила авторский проект по гжельской росписи, то есть гжель как декоративно-прикладное народное искусство и то, как с помощью народного искусства можно влиять на военно-патриотическое воспитание детей. (…) Я была удивлена и рада, что у меня получилось пройти все испытания», — сказала Анастасия Морозова.
«Я очень творческий человек, а учитель — эта та профессия, которая очень тесно связана с творчеством. Я нашла своё любимое дело, и изобразительное искусство, которым я увлекаюсь, тоже вплела в свою работу. (…) Всегда придумаешь что-то новое, приёмы, методики. Постоянно самосовершенствуешься, участвуешь в конкурсах», — поделилась педагог.Отмечается, что Всероссийский конкурс среди наставников военно-патриотического воспитания проводился в четырёх номинациях, в нём приняли участие около 400 человек.
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