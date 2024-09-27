Учительница химии из Подмосковья вышла в финал шоу «Классная тема!»

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Преподавательница химии в Сергиево-Посадском колледже Юлия Шорникова стала финалисткой шоу «Классная тема!», на котором российские учителя продемонстрируют свои таланты и лучшие методики, победитель проекта будет определён в ходе народного голосования, которое стартовало 23 сентября и продлится до воскресенья, 29 сентября, сообщает пресс-служба проекта.
«Проголосовать можно за одного педагога по каждому из семи представленных на шоу предметов-номинаций: русский язык и литература, история, математика, биология, физика, география, химия», — говорится в сообщении.В каждой из номинаций за победу соперничают пять претендентов. Голосование проводится в официальном сообществе конкурса «Классная тема!» в социальной сети «ВКонтакте».
Главным призом проекта является авторское образовательное шоу на федеральном телеканале.
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