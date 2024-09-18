Преподаватель Кодак развеяла популярный миф об изучении английского

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Академический директор онлайн-школы Виктория Кодак перечислила распространённые ошибки людей желающих изучать английский язык, к которым отнесла миф об эффективности изучения языков с помощью сериалов и фильмов.
Она отметила, что такой метод является утопичным.
Также к ошибкам при изучении языка она отнесла ставить цель полностью выучить английский и говорить как носитель, хотеть результата без усилий, не обращать внимания на свое нежелание учить язык.
Ранее академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявляла, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
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«Идея выучить английский по сериалу «Друзья» с субтитрами настолько же привлекательна, насколько и утопична. Учить по одному новому слову в приложении или смотреть короткие видео в оригинале полезно, но только как дополнение. В обратном случае вы будете просто выхватывать случайные знания, которые непонятно, как правильно использовать. А уж научиться говорить по сериалам точно невозможно. Чтобы заговорить на английском, нужно говорить на английском», — пояснила в беседе с Газета.ру Кодак.
Также к ошибкам при изучении языка она отнесла ставить цель полностью выучить английский и говорить как носитель, хотеть результата без усилий, не обращать внимания на свое нежелание учить язык.
Ранее академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявляла, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
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Мелисса Тимофеева