Для российской молодёжи запустили навигатор по взрослой жизни

28 октября 2025, 10:07

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил навигатор по взрослой жизни «Что Делать Дальше?». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Навигатор рассчитан на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Там можно найти ответы на повседневные вопросы в удобном для молодёжи формате.





«В навигаторе представлены четыре направления: «Деньги» — всё, что касается финансовой грамотности, «Дом» — решение бытовых вопросов, «Документы» — оформление и умение читать важные бумаги: от подписания трудового договора до получения СНИЛС и водительских прав, «Люди» — как грамотно выстраивать коммуникацию и личные границы», — говорится в сообщении.