Для российской молодёжи запустили навигатор по взрослой жизни
Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил навигатор по взрослой жизни «Что Делать Дальше?». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Навигатор рассчитан на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Там можно найти ответы на повседневные вопросы в удобном для молодёжи формате.
«В навигаторе представлены четыре направления: «Деньги» — всё, что касается финансовой грамотности, «Дом» — решение бытовых вопросов, «Документы» — оформление и умение читать важные бумаги: от подписания трудового договора до получения СНИЛС и водительских прав, «Люди» — как грамотно выстраивать коммуникацию и личные границы», — говорится в сообщении.Информация представлена в виде карточек-инструкций, есть также обучающие видеоролики, чек-листы и упражнения для закрепления материала. Те участники проекта, которые выполнят хотя бы пять заданий, получат возможность выиграть призы: беспроводные наушники, плёночные фотоаппараты, умные колонки и пр. Победителей назовут 29 ноября.