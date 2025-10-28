Стартовал приём заявок на второй конкурс ПФКИ 2026 года
С 15 октября по 2 декабря 2025 года проходит заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) на 2026 год, сообщает пресс-служба организации.
Конкурс направлен на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Гранты ПФКИ предоставляются по восьми типам направлений, включая образовательные и наставнические программы, проведение фестивалей, премий и форумов, а также инициативы в области дизайна, моды, музыки, театра, кино, литературы, архитектуры и новых медиа.
Кроме того, фонд поддерживает межотраслевые и сетевые культурные проекты, инициативы в области классического и современного искусства, стартапы, а также программы по поиску и развитию молодых талантов.
Заявки принимаются по 12 тематическим направлениям, среди которых — «Культурный код», «Единство с судьбой России» и «Крепкая семья». Победители получат гранты на реализацию своих проектов в 2026 году.
Подробная информация доступна на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Читайте также: