Для россиян организовали семинары по защите от мошенников

Фото: istockphoto.com/artoleshko
Обучающие вебинары, посвящённые защите от интернет-мошенников и телефонных мошенников, организовали для россиян в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Целью проекта является информирование граждан о схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности, а также предоставление инструментов для эффективного противодействия этим схемам», — говорится в сообщении.В частности, для просмотра доступен видеоматериал о мошенничестве при покупке машины. Кроме того, в открытый доступ выложен полуторачасовой видеоролик, посвящённый разбору реальных случаев мошенничества.
Полезные материалы по теме размещаются также на сайте проекта «Перезвони сам» и в разделе «Кибербезопасность» на портале «Госуслуги».
Читайте также:
Телефонные мошенники атаковали Дмитрия Пескова и его родственника
В СФР напомнили о самых популярных схемах мошенников под видом Соцфонда
МВД: Мошенники орудуют под видом «Почты России»
Лев Каштанов