В СФР напомнили о самых популярных схемах мошенников под видом Соцфонда

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В отделении СФР по РТ напомнили о самых популярных схемах мошенников, в которых они обманывают своих жертв под видом Соцфонда. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Татар-информу».
«Пенсионеры сообщают нам, что им звонили неизвестные люди под видом сотрудников СФР и говорили о перерасчете пенсий. Злоумышленники предлагают «помочь с перерасчетом», иногда звонят на WhatsApp, и при этом высвечивается логотип Соцфонда. Периодически идет спам-рассылка в «Телеграме» от имени управляющего или его замов», — приводят в издании сообщение регионального СФР.Ведомство также предупредило, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону никаких персональных данных, в том числе кодов из СМС-сообщений. Сотрудники Соцфонда не присылают никаких ссылок, не запрашивают личной информации и номеров банковской карты.
«Мошенники используют разные уловки. Часто они сообщают об устаревшей карте или номере банковского счета, на который поступает пенсия, требуют перевести средства на банковский счет, который сами же и сообщают», — отмечает издание.Читайте также:
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