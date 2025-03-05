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МВД: Мошенники орудуют под видом «Почты России»

В МВД рассказали о новом способе мошенничества под видом сбоев «Почты России»
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники начали активно использовать некий телеграм-бот от имени «Почты России». Они обещают пользователям найти потерянную посылку, на самом деле воруя их деньги.
Об этом сообщает управление управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.

Человек сначала получает телефонный звонок якобы от «Почты России», ему сообщают о поступлении посылки или заказного письма и предлагают зайти в чат-бот в Telegram, сообщает ведомство. Задача бота — заполучить доступ к аккаунту пользователя. Данные, которые пользователь внесет для авторизации в чат-бот, затем будут использованы мошенниками в преступной схеме.

Правоохранители рекомендуют перепроверять все входящие сообщения, поступающие даже по официальным каналам.

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Химикаты и примеси: Эксперт раскрыл, чем вредны и полезны замороженные продукты
Эксперт Роскачества Спеценко: вред замороженных продуктов зависит от упаковки
05 марта 2025, 16:15

Фото: iStock/BravissimoS

Замороженная продукция стала большой помощью для вечно торопящихся или тех, кто не любит готовить. Но безопасны ли они для здоровья?
Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Радио 1» заявила, что пищевая безопасность или опасность продукции начинается с подготовки.

«Существуют определенные способы подготовки овощей, фруктов и ягод для того, чтобы в дальнейшем произвести шоковую заморозку или обычную заморозку. Все должно быть тщательно промыто, просушено перед тем, как это будет отправляться на нарезки. Все это идет уже в потребительскую упаковку, а потом к конечному покупателю на полки магазинов, в предприятия общественного питания и так далее», — объяснила эксперт.

По ее словам, также имеет значение упаковочный материал — важно выбрать без всевозможных химикатов и примесей.

«Необходимо запросить у поставщика определенные документы — сертификат на соответствие, посмотреть состав, из чего сделана данная упаковка», — объяснила специалист.

Она добавила, что любой производитель проводит множество алгоритмов прежде, чем отправить замороженную продукцию на прилавки.

«Он должен выполнить определенные действия, в том числе провести лабораторные инструментальные исследования над своей продукцией. Поэтому при покупке продукции стоит обратить внимание на этикетку: состав, условия хранения, приготовление и так далее», — заключила Спиценко.

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В СФР напомнили о самых популярных схемах мошенников под видом Соцфонда
05 марта 2025, 16:10

Фото: iStock/nevodka

В отделении СФР по РТ напомнили о самых популярных схемах мошенников, в которых они обманывают своих жертв под видом Соцфонда. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Татар-информу».
«Пенсионеры сообщают нам, что им звонили неизвестные люди под видом сотрудников СФР и говорили о перерасчете пенсий. Злоумышленники предлагают «помочь с перерасчетом», иногда звонят на WhatsApp, и при этом высвечивается логотип Соцфонда. Периодически идет спам-рассылка в «Телеграме» от имени управляющего или его замов», — приводят в издании сообщение регионального СФР.
Ведомство также предупредило, что ни в коем случае нельзя сообщать по телефону никаких персональных данных, в том числе кодов из СМС-сообщений. Сотрудники Соцфонда не присылают никаких ссылок, не запрашивают личной информации и номеров банковской карты.
«Мошенники используют разные уловки. Часто они сообщают об устаревшей карте или номере банковского счета, на который поступает пенсия, требуют перевести средства на банковский счет, который сами же и сообщают», — отмечает издание.
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#счёт
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#рф
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Опрос: 60% россиян намерены оформить самозапрет на кредиты
05 марта 2025, 16:03

Фото: iStock/alexialex

Более половины россиян — 60% — намерены оформить самозапрет на кредиты, возможность заключения которого появилась с 1 марта 2025 года. К соответствующим выводам пришел опрос онлайн-платформы Webbankir. Треть из них, как отмечается, сделают это однозначно, еще две трети допускают такой вариант.
«Объясняя свое поведение, около половины респондентов (48,8%) уверены, что самозапрет поможет уберечь людей от аферистов, и количество мошенничеств «в разы уменьшится. 37,8% настроены более скептически. По их мнению, количество мошенничеств «сократится незначительно», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты опроса.
Вместе с тем исследование маркетплейса «Выберу.ру» установило, что 40% россиян считают функцию самозапрета на кредиты эффективной, а каждый десятый опрошенный хочет подключить ему своему пожилому родственнику. Как отмечают «Известия», ознакомившиеся с итогами опроса, еще 15% респондентов заявили, что для борьбы с злоумышленниками нужны более серьезные меры. В то же время 13% респондентов считают нововведение излишним.
«Наиболее распространенная причина для активации запрета — боязнь мошенничества и оформления кредита без ведома владельца (49%). Также 27% опрошенных рассматривают его как способ защититься от соблазна необдуманных займов, а 13% будут использовать функцию для контроля семейного бюджета», — говорится в материале.
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#жители
#меры
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Мишустин: Запад не смог оставить российских женщин без цветов
05 марта 2025, 15:35

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Западные санкции не смогли лишить женщин России цветов. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудниками тепличного комплекса «Подосинки».
По словам главы российского правительства, ситуация была непростая, так как санкции в той или иной степени влияли на все отрасли экономики, включая цветоводство, передаёт ТАСС.

«Сначала всех это немножко повергло в шок», — отметил Мишустин.

Однако при этом у цветоводов появилась возможность нарастить своё собственное производство, подчеркнул глава кабинета министров, и они вполне этим воспользовались, как и представители многих других сфер, развивая импортозамещение.

Ранее премьер-министр пообещал поддержать российских цветоводов с помощью продления программы льготного кредитования. Объем рынка потребления в отрасли цветоводства в России составляет 1,8 миллиарда роз в год.

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#импортозамещение
#мишустин
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«Морда темного цвета»: Зюганов назвал главную угрозу человечеству
Лидер КПРФ Зюганов: ИИ будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы
05 марта 2025, 15:23

Геннадий Зюганов (фото: kremlin.ru)

Искусственный интеллект будет главной угрозой человечеству в ближайшие годы, так как если люди не урегулируют эту сферу, то столкнуться с множеством провокаций. Об этом заявил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с NEWS.ru.
Глава фракции напомнил о разговоре американского миллиардера Илона Маска и журналиста Такера Карлсона. Предприниматель тогда рассказал, что демократы перед президентскими выборами использовали модели афроамериканцев и латиносов для обучения искусственного интеллекта.
«И искусственному интеллекту задают вопрос: «Кто основал Америку?» Вдруг появляются на экране отцы-основатели, но все темного цвета. <...> Задают вопрос: «Как выглядели эсэсовцы гитлеровского рейха, которые напали на СССР?» Тоже появилась морда темного цвета, но тоже в эсэсовской форме», — посетовал Зюганов.
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