МВД: Мошенники орудуют под видом «Почты России»

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Мошенники начали активно использовать некий телеграм-бот от имени «Почты России». Они обещают пользователям найти потерянную посылку, на самом деле воруя их деньги.
Об этом сообщает управление управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (МВД) России.
Человек сначала получает телефонный звонок якобы от «Почты России», ему сообщают о поступлении посылки или заказного письма и предлагают зайти в чат-бот в Telegram, сообщает ведомство. Задача бота — заполучить доступ к аккаунту пользователя. Данные, которые пользователь внесет для авторизации в чат-бот, затем будут использованы мошенниками в преступной схеме.
Правоохранители рекомендуют перепроверять все входящие сообщения, поступающие даже по официальным каналам.
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Человек сначала получает телефонный звонок якобы от «Почты России», ему сообщают о поступлении посылки или заказного письма и предлагают зайти в чат-бот в Telegram, сообщает ведомство. Задача бота — заполучить доступ к аккаунту пользователя. Данные, которые пользователь внесет для авторизации в чат-бот, затем будут использованы мошенниками в преступной схеме.
Правоохранители рекомендуют перепроверять все входящие сообщения, поступающие даже по официальным каналам.
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Александр Бойцов