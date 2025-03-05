Телефонные мошенники атаковали Дмитрия Пескова и его родственника

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александру Юнашеву о своих личных столкновениях с телефонными мошенниками. Об этом сообщает телеграм-канал «Юнашев Live».
По словам представителя Кремля, ему несколько раз звонили мошенники, но он распознал аферистов и не поддался на обман. А однажды Песков смог предотвратить мошенническое нападение на одного из своих родственников.
Президент России Владимир Путин несколько раз обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной вопросы борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами кабинета министров.
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Я-то пока не попадался, хотя звонили жулики неоднократно. А вот один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — приводит канал слова чиновника.
Президент России Владимир Путин несколько раз обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной вопросы борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами кабинета министров.
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Александр Бойцов