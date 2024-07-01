Для россиян подорожало изготовление загранпаспорта

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1 июля загранпаспорт нового образца для россиян подорожал на 1 000 рублей, сообщается на портале «Госуслуги».
Госпошлина за его оформление составит 6 тысяч рублей для взрослых, для детей до 14 лет – 3 тысячи рублей.
Ранее МИД России призвал путешественников проверять паспортные данные и сроки действия перед поездкой в отпуск. Если документы окажутся бракованными, их можно будет бесплатно заменить, отметили в ведомстве.
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«Оплатить госпошлину можно после подтверждения приема заявления от ведомства, но до того, как идти в МВД с оригиналами документов», – подчеркивается в сообщении.
Ранее МИД России призвал путешественников проверять паспортные данные и сроки действия перед поездкой в отпуск. Если документы окажутся бракованными, их можно будет бесплатно заменить, отметили в ведомстве.
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Александр Климов