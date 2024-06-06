Для самозанятых Подмосковья проведут тренинг по созданию личного бренда

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Бесплатный очный тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого» организует в четверг, 13 июня, подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Участников тренинга научат, как технически правильно оформлять аккаунт в социальных сетях, а также дадут чек-лист для оценки своего аккаунта и предоставят персональный стикерпак. Кроме того, самозанятым расскажут, как правильно ставить перед собой цели и достигать их, и предоставят план внедрения полезных привычек для развития своего бренда», — говорится в сообщении.Тренинг для самозанятых проведёт президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово», победитель конкурса общества «Знание» «Лига лекторов» Игорь Носов.
Мероприятие будет проходить 13 июня с 11:00 до 15:00 в Москве по адресу:2-й Донской проезд, дом №9, строение 3. Необходима предварительная онлайн-регистрация.
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