Для самозанятых Подмосковья проведут тренинг по созданию личного бренда

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Бесплатный очный тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого» организует в четверг, 13 июня, подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.