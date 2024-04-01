Исследование: Число самозанятых среди клиентов МФО достигло рекорда

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Исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что за последние три года число самозанятых среди клиентов микрофинансовых организаций достигло 14%, что стало рекордном.
Специалисты полагают, что это связано с тем, что самих самозанятых стало больше.
Ранее подмосковный Фонд микрофинансирования расширил программу лояльности для самозанятых. Теперь в регионе самозанятые могут получить снижение ставки на 0,5% на 12 месяцев по бонусной программе.
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«По данным ФНС, к концу 2023 года в России насчитывалось 9 млн таких людей, а их совокупный заработок превысил 2,9 трлн руб. Это экономически активные граждане, которым к тому же часто требуются деньги на развитие своего дела или покрытие кассового разрыва в период между заказами», — приводит Газета.ру комментарии аналитиков.
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Мелисса Тимофеева