Для семей участников СВО организовали встречу в православной гостиной в Химках

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Более 50 членов семей участников специальной военной операции из разных районов Московской области собрались в православной гостиной в храме Святой Троицы в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает 360.ru.
Организацию мероприятия взяли на себя активисты «Женского движения Единой России» и Русской православной церкви.
Она добавила, что подобные мероприятия будет проводиться в разных подмосковных округах.
Встреча началась с молебна во здравие бойцов и панихиды по погибшим участникам СВО, а завершилась экскурсией по усадьбе Середниково.
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«Нам было важно создать пространство, где семьи наших защитников могли бы почувствовать поддержку и понимание. Храм — особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. Именно поэтому мы запустили этот проект», — рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишнова.
Она добавила, что подобные мероприятия будет проводиться в разных подмосковных округах.
Встреча началась с молебна во здравие бойцов и панихиды по погибшим участникам СВО, а завершилась экскурсией по усадьбе Середниково.
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Лев Каштанов