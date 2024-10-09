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Главная / Новости / Общество/ Для семей участников СВО организовали встречу в православной гостиной в Химках

Для семей участников СВО организовали встречу в православной гостиной в Химках

09 октября 2024, 15:20
Фото: iStock/Popescu Marius

Фото: iStock/Popescu Marius

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Более 50 членов семей участников специальной военной операции из разных районов Московской области собрались в православной гостиной в храме Святой Троицы в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает 360.ru.
Организацию мероприятия взяли на себя активисты «Женского движения Единой России» и Русской православной церкви.

«Нам было важно создать пространство, где семьи наших защитников могли бы почувствовать поддержку и понимание. Храм — особенное место, где можно поговорить по душам и найти утешение. Именно поэтому мы запустили этот проект», — рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишнова.


Она добавила, что подобные мероприятия будет проводиться в разных подмосковных округах.

Встреча началась с молебна во здравие бойцов и панихиды по погибшим участникам СВО, а завершилась экскурсией по усадьбе Середниково.

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#химки
#сво
#рпц
#единая россия
Несколько улиц и набережных в центре Москвы 12 октября будут перекрыты
09 октября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Движение автомобильного транспорта по некоторым улицам и набережным в столичном районе Хамовники будет перекрыто. Причина заключается в проведении 12 октября традиционного Московского международного марафона.
В первой половине дня движение будет закрыто на улицах Лужники, а также на набережных Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Фрунзенская и на внешней стороне Смоленского и Зубовского бульваров, сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве также добавили, что на указанных участках ограничений с полуночи 12 октября и до окончания мероприятия будет запрещена парковка автомобильного транспорта.

Кроме того, в день проведения марафона с 6:50 утра и до окончания мероприятия будут изменены маршруты городского наземного транспорта. Маршруты некоторых автобусов будут временно сокращены. Подробности москвичам и гостям столицы рекомендуют узнавать на сайте департамента транспорта.

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#парковка
#лужники
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#мероприятия
#москва
#марафон
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«Скальпелем, а не топором»: Матвиенко высказалась о росте цен на рыбу в России
Матвиенко заявила о высоких ценах на рыбу в России и плохом ассортименте
09 октября 2024, 14:58

Сайт Кремля

О резком скачке цен на рыбу в России указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Он отметила, что из-за высокой стоимости рыбы, в магазинах снизился ассортимент.
Матвиенко отметила, что в сентябре 2023 года рыбаки продавали горбушу по 152 рубля за килограмм, а сейчас цена достигла 270 рублей на Дальнем Востоке. Она подчеркнула, что решения в рыбной отрасли требуют осторожности. Неправильные шаги могут привести к росту цен на продукцию.
«Ассортимент рыбы на прилавках оставляет желать лучшего, а цены продолжают увеличиваться», — сказала Матвиенко во время правительственного часа с министром сельского хозяйства Оксаной Лут.

Матвиенко также отметила, что стоимость белой рыбы, такой как филе трески, может достигать 2 тысяч рублей за килограмм.
«Это говорит о растущей нагрузке на предприятия отрасли. Необходимо совместно с ФАС анализировать ситуацию с ценами. Если наши решения увеличивают нагрузку на бизнес, мы должны осознавать, что чудес не бывает. Никто не будет работать в убыток», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что важно соблюдать баланса между налогами государства и прибылью бизнеса.
«Давайте действовать аккуратно, как скальпелем, а не топором», — подытожила Матвиенко.

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#продукты
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Ремонт Центра образования №23 в посёлке Обухово завершат в 2025 году
09 октября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт Центра образования №23 проводят на улице Ленина в рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа, работы начались в конце сентября, завершить их планируется в будущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик вышел на объект 23 сентября, сейчас проводятся демонтажные работы. В частности, ведётся демонтаж полов, потолков и стен в основном здании и в мастерских. В работах заняты 18 человек», — говорится в сообщении.
Здание Центра образования было построено в 1937 году, его общая площадь составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта здесь должны обновить фасад, кровлю и входную группу, поменять все инженерные системы и привести в порядок помещения, а также закупить новую мебель и оборудование и благоустроить территорию.

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#минстройкомплекс мо
#капремонт
#капитальный ремонт
#школа
#богородский городской округ
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В Москве отметили тенденцию к многодетности
09 октября 2024, 14:50

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Москвички все чаще решаются на рождение четвертого и последующих детей. Об этом сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения столицы Антон Оленев.
В своем выступлении на XIX Ежегодном Всероссийском конгрессе специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество» он отметил, что в столице отмечается тенденция к многодетности.

«Отмечается интересная тенденция – на фоне уменьшения количества первых, вторых и даже третьих родов увеличивается тенденция к многодетности: четвертых, пятых, шестых и более родов из года в год становится чуть-чуть больше», — рассказал Оленев.

По его словам, в Москве многодетность становится современным трендом и уточнил, что за последние пять лет в Москве два раза увеличилось число шестых и более родов.

Оленев также отметил, что женщины чаще рожают в возрасте от 30 до 34 лет.

Ранее стало известно, что свыше 1,7 тыс. многодетных семей получили бесплатные земельные участки в Московской области с января по сентябрь текущего года.

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#качество
#женщины
#технологии
#рост
#земельные участки
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В Домодедове построят гольф-курорт
09 октября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Гольф-курорт появится в деревне Шишкино городского округа Домодедово, строительство планируется завершить в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«В состав гольф-курорта гостиница категории 5 звезд с медицинско-оздоровительным центром, малоэтажные гостиничные корпуса пяти типов, Академия гольфа, клубный дом, акватермальный комплекс и гольф-поле с 24 лунками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в гостинице будет расположено 103 номера, там можно будет разместить более 230 гостей. В здании также будет ресторан и конференц-зал, а медицинско-оздоровительный центр разместят на нижних уровнях в правом крыле здания.

Благодаря гольф-курорту «Шишкино» в округе появится более 350 новых рабочих мест.

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#домодедово
#строительство
#гольф
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
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«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега
Синоптик Цыганков: снег в Москве ожидается ближе к декабрю
09 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Serjio74

Тепло закончилось. В Москве и области царствует туманность, дождливость и прохлада. Когда ждать основных заморозок и перемен?
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас среднесуточная температура соответствует середине сентября.

«В Москве нас температура пока радует — на 5 градусов выше нормы, несмотря на то, что холод идет. Просто после аномального тепла кажется, что перемена большая», — объяснил эксперт.

Он добавил, что давление растет, и скоро москвичи увидят солнце.

«Завтра будет облачно, с прояснением, без осадков, ночью будет от 6 до 8 градусов. Днем в субботу и в воскресенье 12, 14 градусов, ожидается небольшой дождик. За счет того, что холод из Татарстана подойдет к нам близко, будет ощущение заморозков», — рассказал синоптик.

По его словам, из-за сухого сентября осадки сейчас «пытаются наверстать упущенное», поэтому половину нормы за первую декаду они уже набрали.

«Устойчивый снежный покров начинается с 11 октября примерно. Но за последние 20 лет снег выпадал только 1 декабря, только в некоторых годах в середине ноября, поэтому холода мы пока не ждем», — заключил Цыганков.

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#прогноз погоды
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Жертва Пи Дидди пыталась дать взятку бывшему парню за поддержку в суде
TMZ: Жертва P. Diddy предложила 3 млн долларов парню за поддержку в суде
09 октября 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Последняя жертва из числа обвинителей Пи Дидди, которая подала в суд за то, что рэпер якобы изнасиловал ее и записал это на видео, пыталась подкупить показания бывшего парня. Она заплатила любовнику огромную сумму, чтобы тот подтвердил ее заявление в суде. Об этом сообщает издание TMZ.
Талия Грейвс подала в суд на рэпера Пи Дидди и его охранника Джозефа Шермана, утверждая, что они надругались над ней в 2001 году. В иске женщина рассказала, что встречалась с одним из сотрудников Дидди, которому показали видеозапись предполагаемого насилия.

В переписке с бывшим парнем в ноябре 2023 года Грейвс сообщила о намерении подать в суд и указала, что у Дидди есть деньги для компенсации, пишет издание.

По данным журнала, Талия предложила бойфренду 3 миллиона долларов за подтверждение ее слов в суде. После чего парень заблокировал ее номер и аккаунты в соцсетях.
«Многие влиятельные мужчины пытаются опорочить тех, кто осмеливается выступить против них», — прокомментировал обвинение адвокат Талии Глория Оллред.

Сам рэпер Шон Комбс сейчас находится под стражей и ожидает суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. С обвинениями против него выступили еще 120 жертв.

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#обвинение
#мужчины
#компенсации
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В Коломне провели крестный ход в честь прибытия Казанской иконы Божией Матери
09 октября 2024, 14:05

Фото: Михаил Сериков

Торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери состоялась в Коломенской епархии, крестный ход с образом прошёл из Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря в Успенский кафедральный собор, где святыня будет находиться три дня — до 11 октября, сообщает пресс-служба Коломенской епархии.
«Крестный ход возглавил секретарь Коломенского епархиального управления иерей Андрей Згонников в сослужении отцов благочинных и клириков трёх коломенских благочиннических округов. За крестным ходом пел сестринский хор обители под управлением игуменьи Ксении (Зайцевой)», — говорится в сообщении.
Затем в Успенском кафедральном соборе провели литургию и краткий молебен. Отмечается, что молебны у иконы будут проходить каждый час.

Икону в Коломну привезли в рамках Всероссийского моленья о Победе, в различных храмах Московской области святыня пробудет с 9 по 23 октября, после этого её перевезут в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.

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#коломна
#рпц
#икона
#церковь
#крестный ход
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«Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории
Вильфанд: «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории
09 октября 2024, 13:50

Фото: iStock/SingerGM

Надвигающийся на США циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Он убеждён, что это будет самый разрушительный тропический циклон, который фиксировался с начала наблюдений. Вильфанд даже уверен, что мощность «Милтона» превысит ураган «Катарина», обрушившийся на США в 2005 году и ставший самым разрушительным в истории.

При этом Вильфанд подчеркнул, что это лишь прогнозируемые сведения. Точная оценка мощности урагана будет дана после, исходя из нанесённых им разрушений и зафиксированной скорости.

По последним данным, в среду «Милтон» усилился до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира-Симпсона. Он находится в 580 километрах западнее города Тампа в штате Флорида. Порывы ветра достигают 280 километров в час.

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#история
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