В Коломне провели крестный ход в честь прибытия Казанской иконы Божией Матери

Фото: Михаил Сериков
Торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери состоялась в Коломенской епархии, крестный ход с образом прошёл из Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря в Успенский кафедральный собор, где святыня будет находиться три дня — до 11 октября, сообщает пресс-служба Коломенской епархии.
«Крестный ход возглавил секретарь Коломенского епархиального управления иерей Андрей Згонников в сослужении отцов благочинных и клириков трёх коломенских благочиннических округов. За крестным ходом пел сестринский хор обители под управлением игуменьи Ксении (Зайцевой)», — говорится в сообщении.Затем в Успенском кафедральном соборе провели литургию и краткий молебен. Отмечается, что молебны у иконы будут проходить каждый час.
Икону в Коломну привезли в рамках Всероссийского моленья о Победе, в различных храмах Московской области святыня пробудет с 9 по 23 октября, после этого её перевезут в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.
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