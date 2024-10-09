В ГД предложили оказывать поддержку участникам СВО с целью повышения рождаемости в России

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Депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года. В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью.
По словам Иванова, рождаемость в России нужно повышать «пряниками, а не кнутами». Он отметил, что женщинам важно иметь уверенность в завтрашнем дне, чтобы решиться на рождение детей. Депутат пояснил, что ситуация с жильем, социальной инфраструктурой, а также поддержкой семей со стороны государства «едва ли не лучшая в мире».
Иванов сообщил, что поддержка армии и вклад каждого гражданина в общее дело могут стать важными шагами на пути к улучшению демографической ситуации.
Победа, по его мнению, будет за нами. Жизнь наладится, тревоги уйдут, а рождаемость повысится без введения налогов на бездетность, заключил Иванов.
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По словам Иванова, рождаемость в России нужно повышать «пряниками, а не кнутами». Он отметил, что женщинам важно иметь уверенность в завтрашнем дне, чтобы решиться на рождение детей. Депутат пояснил, что ситуация с жильем, социальной инфраструктурой, а также поддержкой семей со стороны государства «едва ли не лучшая в мире».
«Остается вопрос с «уверенностью». Здесь, давайте признаемся, есть над чем работать. Идет СВО. Наше дело правое, мы защищаем Родину, двигаемся к Днепру, по километру выгрызаем у противника село за селом. Но в тылу тревожно. Трепетное женское сердце волнуется: понятно, что у нас сегодня, но не всегда понятно, что будет завтра», — написал он.
Иванов сообщил, что поддержка армии и вклад каждого гражданина в общее дело могут стать важными шагами на пути к улучшению демографической ситуации.
«Достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — отметил депутат ГД.
Победа, по его мнению, будет за нами. Жизнь наладится, тревоги уйдут, а рождаемость повысится без введения налогов на бездетность, заключил Иванов.
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