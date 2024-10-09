В ГД предложили оказывать поддержку участникам СВО с целью повышения рождаемости в России

Председатель курской мусульманской организации «‎Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов поделился историей о том, как он столкнулся с солдатами Вооруженных сил Украины, которые были одеты в российскую форму, в одном из приграничных районов Курской области. Об этом информирует РИА Новости.