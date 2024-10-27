Для серпуховских школьников прошли уроки доброты

Для школьников Серпухова организовали уроки доброты. Один из них состоялся в школе № 18 на тему «О братьях наших меньших. Собаки и кошки — друзья человека».

Как уточнили в городской администрации, занятие проводилось работниками ветеринарной службы. Учащиеся обсудили со специалистами, как содержать животных и в целом правильно к ним относиться с нравственной точки зрения.



