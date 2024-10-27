Для серпуховских школьников прошли уроки доброты

Урок доброты в Серпухове (Фото: администрация г.о. Серпухов)
Для школьников Серпухова организовали уроки доброты. Один из них состоялся в школе № 18 на тему «О братьях наших меньших. Собаки и кошки — друзья человека».
Как уточнили в городской администрации, занятие проводилось работниками ветеринарной службы. Учащиеся обсудили со специалистами, как содержать животных и в целом правильно к ним относиться с нравственной точки зрения.
Кроме того, затронули тему бездомных животных и правильного взаимодействия с ними при встрече.
В конце урока был сделан вывод, что оказать поддержку бездомным животным может каждый, в том числе, принимая участие в тематических акциях. Таким образом забота о братьях меньших может не только помочь им, но и поменять самих людей в лучшую сторону.
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Никита Кротов