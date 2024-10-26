Спасенному от желудочного кровотечения мальчику вручили икону в Красногорске

Спасенный мальчик Илья в Центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Спасенному от сильного желудочного кровотечения мальчику Илье вручили икону «Спас Нерукотворный» в Красногорске.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, святыню ребенку передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Собор освятили сегодня после реставрационных работ, в 2024 году ему исполняется 500 лет.
Маленькому Илье спасли жизнь четыре бригады медиков, включая врача-эндоскописта Александра Иноземцева, который остановил кровотечение. В настоящее время пациенту становится лучше, он находится в Центре им. Л.М. Рошаля с мамой.
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Маленькому Илье спасли жизнь четыре бригады медиков, включая врача-эндоскописта Александра Иноземцева, который остановил кровотечение. В настоящее время пациенту становится лучше, он находится в Центре им. Л.М. Рошаля с мамой.
«Я верю, она станет символом надежды и скорейшего выздоровления. Желаю Илье крепкого здоровья и сил!» — приводятся в публикации слова губернатора МО Андрея Воробьева.Ранее сообщалось, что предложили жителям Жуковского, и как это связано с благоустройством.
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Никита Кротов