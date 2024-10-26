Жителям Жуковского предлагают поделиться предложениями по благоустройству сквера «28 квартал»

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Благоустройство сквера «28 квартал» на улице Фрунзе планируется в Жуковском. Жители города могут высказать свои предложения до 17 ноября, отправив их на почту zhukovsky28@yandex.ru.
Помимо этого, 12 ноября в 19:00 в розовой гостиной городского ДК по адресу ул. Фрунзе, 28 состоится очное обсуждение. В основу концепции будущих работ лягут мнения участников.
В августе состоялось открытие городского парка в рамках Дня города. Также в 2024 году планируется благоустроить прилегающую территорию и мемориальный комплекс «Вечный огонь».
Ранее сообщалось, что в Зеленограде проведена реабилитация Школьного озера. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, работники Комплекса городского хозяйства регулярно инспектируют водоемы столицы.
В этом году планируется обновление свыше 20 прудов.
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В августе состоялось открытие городского парка в рамках Дня города. Также в 2024 году планируется благоустроить прилегающую территорию и мемориальный комплекс «Вечный огонь».
Ранее сообщалось, что в Зеленограде проведена реабилитация Школьного озера. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, работники Комплекса городского хозяйства регулярно инспектируют водоемы столицы.
В этом году планируется обновление свыше 20 прудов.
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Никита Кротов