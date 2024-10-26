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Жителям Жуковского предлагают поделиться предложениями по благоустройству сквера «28 квартал»

26 октября 2024, 18:42
Фото: istockphoto/Valeriya

Фото: istockphoto/Valeriya

Благоустройство сквера «28 квартал» на улице Фрунзе планируется в Жуковском. Жители города могут высказать свои предложения до 17 ноября, отправив их на почту zhukovsky28@yandex.ru.
Помимо этого, 12 ноября в 19:00 в розовой гостиной городского ДК по адресу ул. Фрунзе, 28 состоится очное обсуждение. В основу концепции будущих работ лягут мнения участников.

В августе состоялось открытие городского парка в рамках Дня города. Также в 2024 году планируется благоустроить прилегающую территорию и мемориальный комплекс «Вечный огонь».



Ранее сообщалось, что в Зеленограде проведена реабилитация Школьного озера. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, работники Комплекса городского хозяйства регулярно инспектируют водоемы столицы.

В этом году планируется обновление свыше 20 прудов.

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#россия
#подмосковье
#новости подмосковья
#жуковский
#благоустройство
Конкурс «Starteen-2024» собрал танцоров в Волоколамском дворце спорта «Лама»
26 октября 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Волоколамского городского округа

Конкурс «Starteen-2024» собрал танцоров в Волоколамском дворце спорта «Лама». Об этом сообщили в пресс-службе Волоколамского городского округа.
Зрелищный конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов, который организовал многофункциональный центр «Молодëжное содружество», состоялся в тринадцатый раз.«Starteen-2024» позволяет не только продемонстрировать свой талант, но и поразить всех эффектным выступлением.

Перед началом танцевального марафона всех поприветствовала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала командам честной борьбы и отличного времяпровождения.

В 2024 году коллективы, представившие учебные заведения Волоколамского округа, показали зрителям настоящее шоу в стиле 90-х. Оценивали выступления волоколамские хореографы и культорганизаторы.

Победителем «Starteen-2024» стала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew». Второе место заняла команда волоколамской средней школы №2 «Вот Так Могу». Тройку лидеров замкнула команда МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) «MOKITU dance club». Приз зрительских симпатий завоевала команда «Just do it».

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Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками для легализации мигрантов
26 октября 2024, 17:45

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками, при помощи которых легализуются мигранты. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.
Исходя из документа, теперь иностранцы смогут просить о получении вида на жительство в упрощенном порядке только после трех лет в браке с гражданином России, который постоянно живет в стране.

Также иностранцу придется подтвердить в суде факт совместного проживания с супругом.

Кроме того, причиной для получения вида на жительство в упрощенном порядке может стать рождение ребенка, который постоянно живет в России и имеет гражданство.

Напомним, в ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. .О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти — в материале «Радио 1».

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#иностранцы
#президент
#закон
#мигрант
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Заммэра Бирюков: реабилитацию Школьного озера провели в Зеленограде
26 октября 2024, 16:09

Фото: istockphoto/RenatoK

Реабилитация Школьного озера проведена в Зеленограде, проинформировал заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. Чиновник уточнил, что работы проводились сотрудниками Комплекса городского хозяйства.
«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдалось активное цветение акватории, из-за естественных причин произошла эрозия железобетонных плит, укрепляющих береговую полосу», — пояснил Бирюков.
Заммэра добавил, что в 2024 году планируется обновить больше 20 прудов, сотрудники регулярно обследуют столичные водоемы.

Ранее сообщалось, в каком столичном округе появится жилой квартал.

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#россия
#москва
#новости
#экология
#зеленоград
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Стало известно, почему российские чиновники не хотят ездить на Lada Aura
Mash: чиновники РФ не хотят ездить на Lada Aura из-за риска вспотеть
26 октября 2024, 15:56

Автомобиль Lada Aura (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российские депутаты решили не ездить на Lada Aura. Как информирует Telegram-канал Mash, причиной тому является ряд неудобств. При этом в «АвтоВАЗе уточняли, что новинка подойдет для представителей госструктур.
«Только чиновники оказались к этому не готовы. Места для воздуховодов сзади не нашлось — оставили без них. Важные персоны испугались, что в костюмах и рубашечках вспотеют и придут на переговоры с мокрой спиной — будет стыдно», — сказано в сообщении.

Известно, что в автомобиле кондиционер предусмотрен лишь с водительской стороны, а климат-контроля нет вообще. Помимо этого, со слов чиновников, у машины слишком большие габариты, создающие неудобства при парковке у ГД.

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#россия
#новости
#машины
#депутаты
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Новый пешеходный мост появится в Мневниковской пойме Москвы
Собянин: в Москве появится 400-метровый пешеходный мост в Мневниковской пойме
26 октября 2024, 15:31

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

В Москве появится новый пешеходный мост в Мневниковской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его данным, 400-метровая переправа свяжет между собой районы Хорошево-Мневники и Крылатское.
«Впишем постройку в существующую и будущую улично-дорожную сеть поймы. С обеих сторон моста установим пандусные сходы, а с южного берега — лестницу», — написал он.
Собянин отметил, что мост будет иметь эффектные округлые арки по бокам, а в ночное время его будет освещать архитектурная подсветка.

Ранее мэр Москвы сообщал, что первый этап продления Московских центральных диаметров (МЦД) в граничащие со столицей регионы начнется в 2025 году и займет три-четыре года. Масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направление и Московскую железную дорогу (МЖД).

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#мост
#проект
#мэр
#москва
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Общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях»
26 октября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/konstantinks

«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» предложили запретить общественники, информирует Telegram-канал Shot. Активисты ссылаются на то, что фраза «по усам текло, а в рот не попало» скрыто намекает на нетрадиционные отношения.
В Минкульт направлено соответствующее обращение с утверждением, что в тексте есть пропаганда запрещенной в РФ идеологии. По словам защитника Александра Добровинского, раскритиковавшего данную трактовку, нужно не поверхностно воспринимать произведение, а знать культурный контекст, а также литературные традиции.

«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться их изучить или хотя бы проанализировать, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — резюмировал адвокат.
Ранее стало известно, какие законы начнут работать в РФ с ноября и кого они коснутся. Председатель ГД Вячеслав Володин дал пояснения.

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#мир
#россия
#запрет
#литература
#активисты
#новости
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Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Спикер ГД Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с ноября
26 октября 2024, 14:03

Фото: iStock/Zerbor

В ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти, расскажет редакция «Радио 1».

Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются


С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.

Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги


Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.

Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков


С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.

Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.

Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно


С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.

Планы тушения природных пожаров будут утверждать региональные власти


Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.

В особо охраняемых природных территориях появится возможность постоянного рейда


С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.

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#блогер
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Заммэра Ефимов: на юго-западе Москвы появятся дома, офисы и соцобъекты
26 октября 2024, 13:23

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой квартал на 130 тысяч «квадратов» недвижимости построят в Южном Бутове на юго-западе столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.
По его словам, квартал реализуют по проекту комплексного территориального развития.

«Вложения в реализацию проекта составят около 28,32 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 870,06 миллиона рублей. В итоге в Южном Бутове создадут свыше 2,1 тысячи рабочих мест», — пояснил чиновник.
Он добавил, что строительство будет на площади в 14,54 га, речь идет о двух неэффективно используемых участках.

Ранее сообщалось, сколько объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ за десятилетие, и какие павильоны реставрируются в настоящее время.

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Минтранс РФ: штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз
26 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

Штраф за неоплату проезда по платным трассам увеличат почти в 7 раз для легковых автомобилей и в 6 раз для грузовых. Об этом сообщает Министерство транспорта России на своем официальном сайте. Отмечается, что санкции вырастут с 1500 до 10 000 рублей и с 5000 до 30 000 рублей соответственно.
«Документом предусмотрено увеличение размера административного штрафа за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам с 1500 рублей до 10 000 рублей для легковых транспортных средств и с 5000 рублей до 30 000 рублей для грузовых», — указано в сообщении.
Сообщается, что сейчас поправки в КоАП РФ разместили на публичное обсуждение. Они также предусматривают штраф в 50 000 рублей за неоплату проезда иностранными перевозчиками.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиян начнут лишать прав за использование механизмов для сокрытия автомобильных номеров сроком до 1,5 лет. Теперь за использование устройств, препятствующих считыванию номера либо видоизменяющих его, будут лишать прав на срок от года до полутора лет, а сам механизм будет конфисковываться.

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