В Госдуме рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

Фото: iStock/Diy13
Председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ. Об этом информирует РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что злоумышленники по телефону или в мессенджерах требуют оплатить несуществующий долг за услуги. По словам Чаплина, за последнее время жители Подмосковья стали жертвами подобного вида мошенничества.
Настоящие сотрудники ЖКХ никогда не будут запрашивать персональные данные и требовать срочную оплату по телефону, подчеркнул депутат. Он также призвал не поддаваться на преступные манипуляции и всегда перепроверять информацию.
Читайте также:
Как оспорить кредит, оформленный мошенниками на «Госуслугах»: пошаговая инструкция
В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, оформлявших кредиты на участников СВО
В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
Екатерина Коршунова