Для школьников и студентов Каширы провели игру-викторину о Конституции РФ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Интеллектуальную игру-викторину «Конституция. Основной закон» провела для учеников четырёх каширских школ и двух местных отделений колледжа «Московия» специалист по работе с молодежью Каширского молодежного центра Дарья Шершнева, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе игры её участники продемонстрировали отличное знание российской Конституции, а также смекалку и умение логически мыслить», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
По итогам игры победу одержали команды школ №2 и №4. Второе место заняла команда каширского корпуса колледжа «Московия». А третье место поделили между собой команды школы №9 и корпуса Ожерелье колледжа «Московия». Всем участникам вручили дипломы.
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Лев Каштанов