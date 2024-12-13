В Кашире в честь Дня Конституции провели акцию «Триколор»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Патриотическую акцию «Триколор» провели члены организации «Молодая гвардия Единой России» в городском округе Кашира, мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации.
В ходе акции молодогвардейцы беседовали с жителями, рассказывали интересные факты о конституции и отвечали на вопросы, а также раздавали сувенирные значки с государственной символикой и лентой-триколором в цветах российского флага.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ранее сообщалось, что три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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«Мы хотим, чтобы каждый гражданин чувствовал свою причастность к истории и будущему нашей страны», — сказал один из организаторов мероприятия.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ранее сообщалось, что три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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Лев Каштанов