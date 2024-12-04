Чемпион мира Александр Поветкин посетит боксёрский турнир в Кашире

Александр Поветкин (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)
Турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы, состоится 7 декабря в доме культуры имени Ленина, в числе звёздных гостей турнир посетит чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, вице-губернатор Вологодской области Александр Поветкин, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На турнире состоятся бои профессиональных боксёров из России и Беларуси, также запланировано выступление артистов и автограф-сессия. Турнир будет проводиться в поддержку участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.Отмечается, что гостями турнира также станут шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский, многократный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой и другие.
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