Дорогу на ул. Верхняя Кондукторская в Кашире отремонтируют в будущем году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял местных жителей в Каширском молодёжном центре в формате выездной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На приём в основном пришли жители города Каширы. Их волновали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и ремонта дорог. Инициативная группа обратилась с просьбой отремонтировать дорогу на ул. Верхняя Кондукторская. Ремонтные работы запланированы на будущий год», – рассказали в администрацииВ ближайшее время руководство округа проведёт встречу с жителями станции, чтобы обсудить вопрос размещения контейнерной площадки на ул. Железнодорожной.
В ходе выездной администрации была также решена проблема каширянки, которой нужно было записаться на приём в поликлинику к врачу-дерматологу.
В пресс-службе добавили, что в приёме участвовали заместители главы округа, представители профильных служб и учреждений, сферы медицины и других ведомств, а также депутаты.
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