Каширских долголетов приглашают на занятия по пластилинографии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятия по «рисованию» с помощью пластилина — пластилинографии — проводят для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», ближайшие состоятся 5, 6 и 7 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Пластилинография — это создание изображений с помощью пластилина на какой-либо поверхности. Такой вид деятельности хорошо развивает координацию движений, моторику, пространственное мышление и фантазию», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
5 и 6 декабря занятия по пластилинографии будут проводиться по адресу: город Кашира, улица Иванова, дом №1, а также в Центральной библиотеке по адресу: город Кашира, улица Центральная, дом №21. 7 декабря долголетов ждут на занятии в доме №1 по улице Иванова. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (49669) 28-147.
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