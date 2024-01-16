Для школьников Каширы провели тренировку по спасению города от киберугроз

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Урок «Кибербезопасность будущего» провели в школах городского округа Кашира: ребятам рассказали, с какими киберугрозами рискуют столкнуться люди в 2050 году, а также о том, какие угрозы для «умных» гаджетов есть уже сейчас, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Содержание урока различалось для учеников младшей, средней и старшей школы. Младшеклассникам нужно было обезопасить «умный» дом, ребятам из средней школы рассказали о безопасности носимых устройств, а старшеклассники боролись с кибератаками на «умный» город», — говорится в сообщении.Занятия провели в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».
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