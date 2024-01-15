Для школьников Каширы провели урок по электробезопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Урок, посвящённый электробезопасности, провели для школьников южного Подмосковья, в том числе и Каширы, представители филиала «Южные электрические сети» компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба администрации городского округа Каширы.
«На уроке присутствовали ученики с 1 по 6 классы каширской школы №2, а также школьники из Ступина, Подольска и Серпухова – всего около 150 ребят», — отмечается в сообщении.
Школьникам рассказали, почему электричество опасно и чем может грозить нарушение правил эксплуатации электроприборов. Кроме того, школьникам напомнили о строгом запрете играть рядом с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями и объяснили, чем вызван этот запрет.
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